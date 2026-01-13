Nuevos complementos para los funcionarios de la Junta de hasta 15.000 euros

El aumento de los complementos que reciben los funcionarios andaluces se inició este lunes con la ratificación por el Consejo de Gobierno del acuerdo alcanzado en la Mesa Sectorial de Negociación de la Administración General de la Junta de Andalucía. Se trata de un nuevo sistema que afecta a 45.000 funcionarios autonómicos y que permitirá que hasta 2030 se vayan incrementando progresivamente las retribuciones, hasta un máximo de 15.000 euros.

El acuerdo permitirá desarrollar un modelo de carrera profesional horizontal y de evaluación del desempeño para “reconocer la progresión, el compromiso y la contribución de los empleados públicos a la calidad de los servicios, consolidando un sistema de promoción y retribución más justo, motivador y transparente”.

Para ello, recoge las tablas retributivas que regirán los tramos de la carrera profesional horizontal y las cuantías del nuevo complemento de desempeño, así como los plazos en los que se incorporarán y las garantías y compromisos necesarios para su correcta aplicación.

Así, la carrera horizontal “se fundamentará en los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, tendrá carácter voluntario y persigue reconocer el esfuerzo, la trayectoria y la contribución profesional a la calidad del servicio público que se presta a la ciudadanía mediante un complemento retributivo que se cobrará mensualmente y que facilitará al personal funcionario promocionar profesionalmente sin que para ello deba cambiar necesariamente de grupo”.

Evaluación del trabajo

Otra de las novedades de esta norma es que los funcionarios públicos de carrera serán evaluados en su trabajo “siguiendo los principios de transparencia, objetividad, fiabilidad de los instrumentos, periodicidad, adaptación a las funciones desarrolladas, imparcialidad, no discriminación, publicidad y compatibilidad con la mejora de la calidad del servicio”.

En caso de una “evaluación positiva”, los funcionarios recibirán un complemento salarial de desempeño que se cobrará anualmente en un pago único. La carrera horizontal se articulará en seis tramos con un requisito de tiempo mínimo de permanencia en un grupo o subgrupo para acceder a cada tramo.

De manera excepcional, será el criterio inicialmente usado para encuadrar a los actuales funcionarios en un tramo a partir del cual podrán progresar a los tramos superiores mediante la formación continua, la innovación, la transferencia de conocimiento y la evaluación del desempeño, además del tiempo de servicio.

Las cuantías

Para los tramos I y II se exigen tres años de servicios prestados en un grupo, cuatro años para los tramos III y IV, cinco años para el tramo V y 6 años para el tramo VI.

En función del cuerpo, la cuantía del complemento de carrera acordado para los funcionarios en el tramo I oscila entre los 310,46 euros anuales del grupo E y los 1.306,8 euros del grupo A1. En el tramo más alto, el complemento oscila entre los 620,93 euros anuales en el grupo E y los 2.613,60 euros en el grupo A1.

El complemento salarial de carrera horizontal se consolidará, de forma que un funcionario que comience en el tramo I, al pasar al tramo II percibirá la cuantía retributiva asignada a este tramo más la del tramo anterior.

Así, los funcionarios pueden llegar a incrementar su nómina por este concepto hasta 2.587,20 euros anuales en el grupo E; 3.417,86 euros en el C2; 4.290 euros en el C1; 5.148 euros en el grupo B; 6.823,93 euros en el A2 y 10.890 euros anuales en el A1, lo que le permite avanzar en su carrera sin necesidad cambiar de puesto de trabajo.