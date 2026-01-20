Una niña de seis años de Punta Umbría, el milagro entre los escombros

La tragedia que sacude a toda Andalucía tras el descarrilamiento del tren Alvia en Adamuz (Córdoba) y que ha dejado al menos 41 muertos ha tenido un rayo de esperanza en medio del dolor: una niña de seis años, la única superviviente de su familia, los Zamorano Álvarez, fue encontrada deambulando entre los vagones destrozados y ahora lucha por recuperarse del impacto físico y emocional del siniestro.

La menor, originaria de Punta Umbría (Huelva), viajaba con sus padres, su hermano y un primo cuando el tren que cubría la ruta entre Madrid y Huelva colisionó con otro convoy descarrilado. Tanto su padre como su hermano y su primo fallecieron en el accidente y su madre está desaparecida, un duro golpe que ha consternado a la comunidad onubense.

Según fuentes oficiales, la niña fue encontrada por un agente de la Guardia Civil caminando entre los restos del tren, desorientada pero consciente.. A pesar de la violencia del siniestro, solo presentó una herida leve en la cabeza por la que recibió tres puntos de sutura en el Hospital Reina Sofía de Córdoba.

Durante las horas posteriores al rescate, la menor permaneció bajo custodia de una agente de la Guardia Civil, que la acompañó hasta la llegada de sus familiares. Finalmente, fue reunida con su abuela, que la esperaba en la estación de Córdoba, donde había acudido en búsqueda de información.

El Ayuntamiento de Punta Umbría ha decretado tres días de luto oficial en memoria de los fallecidos de la familia Zamorano Álvarez, y todo el municipio se ha volcado en el apoyo a la superviviente. Las banderas ondean a media asta en edificios públicos y los vecinos han mostrado su solidaridad con gestos de respeto y acompañamiento.