Los nacimientos bajan en Andalucía un 11% en la primera mitad del año

Los nacimientos en los centros sanitarios públicos de Andalucía se han dado un batacazo. El dato de los primeros seis meses del año ha sido de 20.443 nacimientos, lo que significa un descenso del 11% respecto a 2024. A falta de la estadística de los alumbramientos en los centros privados, los números de 2025 confirman el incontestable estado de crisis demográfica en Andalucía.

La estadística del número de partos la ha proporcionado el Servicio Andaluz de Salud (SAS) con motivo del Día Mundial de la Obstetricia que se celebra este sábado. De los 20.443 alumbramientos registrados en los centros públicos andaluces, señala la administración sanitaria andaluza, 15.314 se ha producido de forma natural o vaginal (el 75% del total), mientras que los 5.129 restantes necesitaron la intervención de la cesárea (un 25%).

La Consejería de Salud y Consumo destaca en una nota remitida a los medios que los partos se han efectuado siguiendo el Plan de Parto y Nacimiento, un programa que promueve la humanización de la atención, la participación de la madre en el proceso, la promoción de la lactancia, la reducción de las intervenciones innecesarias y la implicación del padre en la crianza.

Por provincias, Sevilla ha sido la provincia donde más partos se han atendido en los centros sanitarios públicos (4.049), seguida de Málaga (3.677), Cádiz (2.780) y Almería (2.645). A continuación figuran Granada (2.590), Córdoba (1.736), Jaén (1.616) y Huelva (1.350).

Informa la Consejería de Salud que el Proceso Asistencial sobre embarazo, parto y puerperio, vigente desde 2014, ha incorporado nuevas recomendaciones, como la prevención de preeclampsia y parto prematuro, la valoración del riesgo de depresión, la vacunación en gestantes y la atención al recién nacido en sus primeros días.