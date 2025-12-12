Las mujeres del PSOE dan la vuelta al acoso: ahora son ellas las temidas

La Secretaría de Organización del PSOE andaluz no ha cursado una orden expresa porque no hace falta: todo el mundo en el partido tiene claro que, ante cualquier acusación de acoso sexual, el camino pasa por denunciar, acompañar a la víctima e informar tanto a la Dirección Regional como a la Federal. Saben que uno de los peores errores del caso Salazar ha sido perseverar y tratar de ocultarlo.

Por eso, los cuadros y responsables del PSOE andaluz y los miembros destacados que trabajan en Madrid, y que siguen siendo muchos y con mucho poder, están convencidos de que se conocerán más casos de acoso sexual a mujeres dentro del partido. Ya nadie se atreve a decir, ni en público ni en privado, que se trata de venganzas personales, de ajustes de cuentas políticas o de denuncias infundadas, como sucedía en el primer fin de semana de julio cuando se conocían las denuncias anónimas contra Paco Salazar. Justo antes de que lo nombrasen secretario de Organización adjunto.

“Lo que ha pasado es que en Ferraz no había nadie, y encima encargaron al zorro cuidar de las gallinas”, explica un dirigente andaluz a este diario en referencia a Santos Cerdán. Lo confirma otra fuente con cargo en la dirección federal. Hasta el caso Salazar, la Moncloa iba por un lado y Ferraz, por otro. Ahora, el personal de la Moncloa ha tomado la sede del partido y Pedro Sánchez ha implantado el protocolo anti acoso tratando de contener la sangría. Eso y la indignación de una buena parte de las mujeres socialistas que, paradojas de la situación, ahora se sienten más empoderadas.

Nunca hasta ahora las secretarias de Igualdad de las federaciones socialistas han tenido tanta influencia. Esta tarde las han convocado en Ferraz para cerrar el informe Salazar y tomar medidas bajo la dirección de Pilar Bernabé, la secretaria de Igualdad de la Ejecutiva Federal. También asistirán las portavoces socialistas de Igualdad y de violencia de género de la Federación Española de Municipios y Provincias y la de Juventudes Socialistas. Mientras tanto, todas las mujeres dirigentes se han puesto a disposición de sus compañeras para acompañarlas, ayudarlas si hay denuncia, prestarles apoyo psicológico y jurídico si fuese necesario.

“Esto es un sinvivir”, es la frase más repetida en todos los foros de los socialistas andaluces. “Estamos esperando que pase la tormenta”, detalla un dirigente andaluz que lamenta “el tremendo daño” que los casos de acoso están causando al PSOE.

“Estamos muy cabreados con estas actitudes impresentables” detalla otro socialista andaluz con un importante cargo institucional y en la Ejecutiva. “No nos podemos permitir que la gente dude de lo que hacemos”, insiste.

Autoprotección

Mientras tanto, de puertas adentro la sensación es de autoprotección. El alejamiento de quienes están siendo señalados es constante; todos reniegan de Ábalos, del otrora todopoderoso Santos Cerdán, de Paco Salazar y hasta de Antonio Hernández Espinal, quien ha salido de la Moncloa sin acusación alguna de acoso. Han cortado por lo sano ya que era el “embajador” de Salazar ante terceros y quien, presuntamente, lo había estado tapando. Si hasta ahora, había defensa de los señalados, el “fango” ha desaparecido de repente.

Las denuncias

La abogada experta en violencia de género Amparo Díaz explica a este diario que el aumento de estas denuncias se debe a que hay más conciencia, “es verdad que hay más casos de acoso y también más denuncias por ello”. A su juicio, este repunte se debe a la influencia negativa que genera internet. “Hay páginas de sumisión femenina, porno sumiso femenino que llega también a través de las redes sociales y que forma parte del proceso de socialización de los niños y de las niñas”.

A ello suma la puesta a disposición de canales de denuncia, lo que hace un poco más fácil dar el paso de denunciar. Amparo Díaz también detalla que las mujeres están más preparadas y son más capaces de enfrentarse a estas situaciones.