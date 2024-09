Movimientos de los críticos para armar una alternativa a Juan Espadas en el PSOE andaluz

Habrá primarias por el liderazgo del PSOE andaluz. En eso están de acuerdo todas las sensibilidades del partido en Andalucía; la oficialidad porque Juan Espadas ya ha dicho que se va a presentar para volver a revalidar su liderazgo y ser el candidato a la Junta en 2025, y los críticos con su gestión porque se están moviendo en busca de un candidato de consenso que pueda no sólo mostrar el descontento de una buena parte de la militancia sino, además, ganarlas. Eso, claro, siempre que Pedro Sánchez no ponga su dedo encima de María Jesús Montero y la designe candidata en Andalucía. En ese caso, nadie, ni siquiera Juan Espadas, se moverá.

¿Lograrán el acuerdo? Eso es lo que está por ver. Pero lo cierto es que sí hay movimientos internos de cierto calado: los susanistas mantienen contactos con los que están contra la ex lideresa y a ellos se suman otros grupos menores como el que lidera Luis Ángel Hierro. También hay quienes apoyaron a Espadas y están desencantados con su gestión.

La clave de este movimiento es que todos buscan sentarse en la misma mesa y armar una candidatura única frente a Juan Espadas. No les será fácil desde luego.

Hay nombres encima de la mesa aunque, por el momento, nadie quiere pronunciarlos. Algunas fuentes aseguran que es para no quemar las opciones que tienen y otras porque ese “mirlo blanco” todavía no ha salido. Se han barajado varios perfiles. Patricia Cavada, la alcaldesa de San Fernando, ya se ha descartado aunque, a priori, reunía todos los requisitos. El otro gran alcalde que tiene el PSOE es Paco Rodríguez, el de Dos Hermanas, aunque eso no significa que pueda concitar el acuerdo para ser el futuro del PSOE andaluz.

El primer recuento de fuerzas será el 20 de octubre, cuando se aprueben las listas de delegados al Congreso Federal

Los críticos ya han hecho las primeras cuentas. Pedro Sánchez sacó un 30% de votos frente a Susana Díaz en Andalucía y, posteriormente, Juan Espadas logró un 54% de los apoyos frente a la ex presidenta, lo que significa que un 24% de los votos pasaron de ser antisanchistas a apoyar al candidato que apoyaba Pedro Sánchez.

Entienden que ese 24% se ha disuelto como un azucarillo y, si a eso se suma el 5% que tienen los partidarios de Luis Ángel Hierro, las cuentas darían para tener un nuevo liderazgo en el PSOE andaluz.

Las fechas

El Congreso Regional del PSOE se tendrá que celebrar antes del 23 de febrero, según ha aprobado el Comité Federal. Así que nada más que termine el Congreso Federal que se va a celebrar en Sevilla entre el 29 de noviembre y el 2 de diciembre, los militantes andaluces se tendrán que poner manos a la obra para resolver sus cuitas internas.

Pero antes ya habrá habido una primera vuelta de lo que puede suceder en Andalucía. Porque todas las agrupaciones socialistas deberán votar a sus delegados a ese cónclave federal. Todavía no se conoce el número exacto de representantes de cada una de las provincias aunque sí que esos congresillos se celebrarán como muy tarde el 20 de octubre. Ese día quedarán proclamadas las listas; si en ellas hay mayoría de los partidarios de Juan Espadas, los críticos tendrán poco que hacer para apartarlo de la dirección del partido.

Mientras tanto, hay mucha prudencia entre los cargos socialistas. La portavoz en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz, trataba este miércoles de sortear su postura sobre el futuro liderazgo en el PSOE andaluz; resultó llamativa su evasiva para apoyar la candidatura de Espadas ante las preguntas de los periodistas, ya que ella forma parte de su Ejecutiva Regional. Sobre todo teniendo en cuenta que un par de días antes el secretario general de Sevilla, Javier Fernández, sí que mostró su apoyo a Espadas. Claro que Férriz es de Jaén y en Jaén nadie hablará en público hasta que lo haga su secretario general.