Moreno insiste en celebrar las elecciones en Andalucía en el mes de junio

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha insistido en su intención firme de agotar la legislatura hasta junio, cuatro años después de las elecciones autonómicas del 19 de junio de 2022 que le otorgaron una mayoría absoluta histórica. El dirigente del PP-A ha dejado claro que ni la tramitación de las ayudas para afectados por los temporales ni ninguna otra circunstancia extraordinaria modificarán su hoja de ruta electoral, salvo que ocurra "algo anormal que no esperamos".

Moreno ha realizado estas declaraciones tras inaugurar el consultorio de salud de Corrales, en el municipio onubense de Aljaraque, donde ha atendido a los medios de comunicación. Los periodistas le preguntaron si la gestión de las ayudas por las borrascas podría condicionar el calendario electoral, teniendo en cuenta que la Junta ha anunciado un paquete de casi 1.800 millones de euros para paliar los daños causados por el temporal en toda Andalucía.

El presidente andaluz ha sido contundente al responder que la tramitación administrativa de las ayudas no afectará a la disolución del Parlamento autonómico. "Una vez que nosotros iniciamos los trámites administrativos, que ya están iniciados, aunque se disuelva el Parlamento de Andalucía, ya esos trámites siguen, no afectan al hecho de que se disuelva el Parlamento", ha explicado Moreno, subrayando que los ciudadanos recibirán las ayudas "exactamente igual que si tuviéramos gobierno" en funciones.

Moreno ha querido dejar meridianamente claro que sus planes electorales siguen intactos respecto a la fecha inicialmente prevista. "Yo quiero agotar la legislatura, y eso significa que se agota en junio, semana arriba, semana abajo, con respecto a hace cuatro años", ha precisado el líder del Ejecutivo andaluz, quien se ha mostrado dispuesto a cumplir con el mandato de cuatro años que los ciudadanos le otorgaron en los comicios de 2022.

Esta decisión supone mantener la estabilidad política en Andalucía hasta completar el ciclo electoral completo, algo que Moreno considera un compromiso adquirido con el electorado que le respaldó mayoritariamente hace prácticamente tres años. El presidente ha insistido en que cuenta con "mayoría suficiente" para garantizar que la legislatura dure los cuatro años completos, sin necesidad de adelantar las elecciones por motivos tácticos o estratégicos.

Ayudas a los afectados pro las borrascas

Respecto al montante económico destinado a los afectados por el tren de borrascas que ha azotado Andalucía en las últimas semanas, Moreno ha confirmado que se trata de casi 1.800 millones de euros ya consignados en el presupuesto autonómico. Según ha detallado el presidente, estas ayudas estarán en marcha en diferentes plazos: algunas en un mes y otras en tres meses, dependiendo de la tipología y naturaleza de cada línea de subvenciones.

El Gobierno andaluz ha puesto en marcha diversos mecanismos de compensación para particulares y empresas que han sufrido daños materiales por las lluvias torrenciales, inundaciones y demás fenómenos meteorológicos adversos registrados durante el temporal. Estas ayudas abarcan desde indemnizaciones por daños en viviendas y negocios hasta compensaciones para el sector agrícola y ganadero, gravemente afectado en algunas comarcas andaluzas.

Por otro lado, Moreno ha ofrecido detalles actualizados sobre los vecinos de Grazalema que tuvieron que abandonar sus hogares por motivos de seguridad tras las intensas precipitaciones. Actualmente, según ha informado el presidente, "solamente quedan cien" vecinos pendientes de regresar a sus casas, una cifra que considera "muy poquitos" en comparación con el volumen inicial de desalojados. La Junta está pendiente del certificado final de los geólogos que inspeccionan las viviendas para verificar que no existe ningún tipo de riesgo estructural o geológico que pueda poner en peligro la seguridad de los habitantes. Moreno ha explicado que los especialistas indican que, "en principio", las casas "no corren riesgo en sí", pero el Ejecutivo andaluz prefiere ser especialmente escrupuloso en las decisiones sobre el retorno de los vecinos.

El presidente ha justificado esta cautela en que "ha llovido muchísimo en Grazalema" y el acuífero "ha sido colmatado hasta como nunca habíamos visto". Ante estas circunstancias extraordinarias, desde el Gobierno autonómico han decidido proceder "poco a poco de la mano de los especialistas" que van certificando, casa a casa, los requisitos de seguridad necesarios para que los vecinos puedan volver a sus hogares con todas las garantías.