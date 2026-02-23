Morante de la Puebla y Ana Mena recibirán la Medalla de Andalucía a la Cultura el 28 de febrero

El diestro sevillano Morante de la Puebla será distinguido con la Medalla de Andalucía a la Cultura y el Patrimonio el próximo 28 de febrero, con motivo de la celebración del Día de Andalucía, según ha anunciado el presidente de la Junta, Juanma Moreno.

El jefe del Ejecutivo andaluz ha destacado la relevancia del torero cigarrero como una de las grandes figuras contemporáneas de la tauromaquia. “Leyenda, figura que ha trascendido la Historia de la Tauromaquia e impulsor de nuestras tradiciones. En su capote está el temple, la pureza, la emoción y el genio de Andalucía”, afirmó Moreno al confirmar la concesión de la distinción.

En paralelo, Juanma Moreno también ha confirmado que la malagueña Ana Mena también recibirá la Medalla de Andalucía a la Cultura. Tal y como confirma el presidente, "la cantante y actriz se ha convertido en una de las artistas más influyentes del pop, tras una exitosa carrera que comenzó cuando tan solo era una niña".

La Medalla de Andalucía a la Cultura y el Patrimonio reconoce la trayectoria de personalidades e instituciones que han contribuido de manera sobresaliente a la defensa, promoción y difusión del acervo cultural andaluz.

El torero y la cantante se suma así a la lista de protagonistas de los reconocimientos institucionales de este año, en la que también figuran el cantante Manuel Carrasco y la actriz Paz Vega, quienes serán nombrados Hijos Predilectos de Andalucía, la más alta distinción honorífica que concede la comunidad autónoma. Además, el pueblo cordobés de Adamuz recibirá la Medalla de Andalucía a la Solidaridad, en conmemoración a la actitud de los vecinos de la localidad, primeros en atender a los heridos del trágico accidente ferroviario del pasado 18 de enero, donde murieron 46 personas.

Los galardones se entregarán durante el acto oficial del Día de Andalucía, que se celebrará en el Teatro de la Maestranza el 28 de febrero, fecha en la que la comunidad conmemora el referéndum de autonomía de 1980 y reconoce públicamente a personalidades destacadas por su contribución a la sociedad andaluza.