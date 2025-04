Montero responde a Juanma Moreno: "No hacer nada cuesta votos. Que se ponga las pilas"

La secretaria general de los socialistas andaluces y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha aprovechado la primera reunión que mantiene con el máximo responsable del sindicato UGT en Andalucía, Oskar Martín, para responder a las constantes referencias que desde la Junta se hacen de ella y que se plasmaron ayer en un pleno en el Parlamento en el que "fui la más nombrada". Lo primero que ha hecho es reconocer que no le gusta, "porque no puede responder al no estar presente". Lo segundo y ya refiriéndose a la política sanitaria de la que ella misma, en su etapa como consejera, fue la diana contra los que disparó el presidente de la Junta, es para lanzarle una advertencia: "el no hacer nada, como Juanma Moreno, cuesta votos", así que es necesario que "se ponga las pilas de una vez".

Montero defendió su atacada gestión sanitaria cuando era consejera de Salud. El suyo era un modelo que, a su juicio, "llegaban a las portadas de los periódicos nacionales por los avances conseguidos que eran un orgullo para todos los andaluces". Así "establecimos un decreto que cuando alguien esperaba más de seis meses en ser atendido, podía acudir a cualquier centro y pasar la factura. ¿Dónde está eso ahora?" Para la vicepresidenta, "no es un asunto de recursos, como siempre acusan desde la Junta, ya que también reconocen que destinan a sanidad, más que nunca. Se trata de un problema de modelo" que tienen con la sanidad pero que también es extensivo a la totalidad de los servicios públicos: "primero los deterioran y después lo privatizan".

Para la también ministra de Hacienda, a actitud de Juanma Moreno es de "una ceguera absoluta" y un modo de hacer las cosas que se basa en "no hacer absolutamente nada, sin propuesta alguna y con confrontaciones permanentes". Por eso ha vuelto a pedir que "escuche a la calle, porque cree que con la mayoría absoluta no tiene que hacerlo" y "la gente está cansada de recibir consejos en lugar de soluciones". Sobre su gestión al frente de salud, ha concluido con que "se mantuvieron las prestaciones a pesar de que no contábamos con los más de 53.000 millones que el Gobierno central ha transferido a Andalucía para políticas sociales".

Montero ha puesto de relieve también que "no conocemos un cese de un responsable del manejo de las compras públicas en Andalucía", ni tampoco de "aquellos que hayan podido producir fraccionamientos de contratos en las plataformas de compra ni en los centros sanitarios". "No conocemos ni un solo cese de la situación que hemos conocido en el PP de Sevilla respecto a la concesión del tanatorio de Mairena del Alcor o el cobro de sobresueldos" , es más "se cesa a los interventores que están denunciando esta situación" relativa a los contratos del SAS.

También se refirió al recurso al Constitucional del decreto de reparto de menores inmigrantes. En este punto, Montero ha lamentado la reacción de la Junta, toda vez que "Andalucía, que pudiera estar en la misma situación que está Canarias, por su frontera, por su situación geográfica, no se haga eco de que, cuando una comunidad autónoma está en esta situación, el resto del país tiene que salir a ayudarla". La vicepresidenta ha mostrado su perplejidad por que para la convalidación del decreto tuvieran que acudir "al rescate" partidos políticos que "ni siquiera tienen implantación en Canarias" y que son "nacionalistas", mientras que "el PP vota en contra" mientras que "gobierna en Canarias". Además, ha apuntado que no le sirve "que el PP de Canarias diga que está de acuerdo" con dicho decreto, y se ha preguntado si "Andalucía de verdad va a volver la espalda a más de 4.000 niños que están viviendo en condiciones no adecuadas".

Aranceles e infantilismo

Esa doble "vara de medir" del PP, "que en algunas comunidades dice estar a favor de medidas del Gobierno, mientras que votan en contra de las mismas cuando se llevan al Congreso", también se ha vivido con motivo de las medidas para hacer frente a los aranceles impuestos por Trump. A Montero no le sirve "que desde un territorio alguien muestre cordialidad en torno a una reunión mientras que su partido no define su posición de si va o no a votar a favor de las medidas que el Gobierno ha puesto encima de la mesa". "Esa es la estrategia cortoplacista, tramposa que utiliza el Gobierno andaluz" y si la Junta "cree que hay que llegar a un acuerdo con el Ministerio de Economía, a quien tiene que llamar" es al líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, y "decirle que es imprescindible para Andalucía que el PP se ponga del lado del Gobierno ante la crisis que estamos atravesando".

Montero ha señalado también a la consejera de Hacienda, Carolina España quien después de que ayer mantuviera un encuentro con el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, dijo preferir a este como negociador antes que a ella. Esta actitud que considera "infantil", la ha extendido a algunas críticas por el viaje de Pedro Sánchez a China para explorar la posibilidad de abrir nuevos mercados. Montero ha recordado que Juanma Moreno, que "viajó hace escasamente unos meses y se hizo la foto con la hoz y el martillo, encantado de estar diez días en China y diciendo que era imprescindible tener relaciones comerciales con China y ahora critica al presidente del Gobierno. O sea que los presidentes autonómicos pueden ir a China, pero el presidente del Gobierno no. Esta es la política infantil en la que se ha instalado el PP".

Oskar Martín esta mañana después de la reunión con María Jesús Montero. / Francisco J. Olmo / Europa Press

El pistoletazo de salida de UGT

Por su parte, el secretario general de la UGT-Andalucía, Oskar Martín, ha considerado un "hito social" la manifestación del pasado sábado en Sevilla contra del deterioro de la sanidad pública y las "políticas privatizadoras" de la Junta, y ha afirmado que es un "punto de inflexión en el toque de atención que se da a la Junta desde todos los ámbitos".

Antes de decidir si siguen con las movilizaciones, ha precisado que hay que esperar la respuesta del gobierno andaluz para conocer si hay avances en el cumplimiento de los acuerdos alcanzados en materia sanitaria con los sindicatos y en revertir la privatización en sanidad, en educación y dependencia, ha apuntado. Asimismo, ha considerado productiva y cordial la reunión con la secretaria general de los socialistas andaluces y en la que, además de los asuntos de actualidad como servicios públicos y aranceles, la UGT le ha entregado un documento con las reivindicaciones concretas por provincias como conocedor de la realidad de la comunidad autónoma.

En relación a los aranceles a la importación impuestos por Estados Unidos, el dirigente de la UGT ha considerado prioritario que el gobierno central y la UE adopten medidas para proteger el empleo y reforzar y el apoyo al sector agroalimentario y cooperativo, con gran peso en Andalucía y uno de los más afectados por los aranceles. EFE