Montero critica que Andalucía no se acoja a la quita de la deuda: "Moreno es más genovés que andaluz"

La secretaria general del PSOE de Andalucía y vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, ha manifestado este viernes que las comunidades presididas por el PP han mostrado su rechazo a la quita de la deuda autonómica para "no quedarse sin su principal discurso de oposición".

Durante una intervención en la reunión de la Interparlamentaria regional socialista celebrada en Montilla (Córdoba), Montero se ha preguntado cómo es posible que se le diga al ciudadano que se le condona la deuda y que, sin embargo, el gobierno autonómico "diga que no" a causa de "un simple interés partidista".

La líder del PSOE-A ha añadido que si se niegan a la quita de la deuda "es porque se quedan sin su principal discurso de oposición, que no es otro que Pedro Sánchez está vendido a los catalanes por mantenerse en el poder".

Una actitud que, en el caso de Andalucía, la comunidad más beneficiada según Montero en la quita de la deuda, demuestra que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "es más genovés que andaluz".

Montero ha negado que con esa condonación de la deuda autonómica se trate de "privilegiar a unos territorios sobre otros" y ha asegurado que si hay que "ayudar más, fortalecer más o privilegiar más a una parte del territorio será a la parte del sur de España, a Andalucía, a Extremadura y a los entornos en donde necesitamos un impulso añadido para poder desarrollar toda nuestra potencialidad".

La también candidata del PSOE a la Junta ha considerado que el problema del PP en Andalucía es que "nunca han creído en el autogobierno" y por eso "no quieren quita, no quieren tener más capacidad tributaria, no quieren tener nada que permita el crecimiento de Andalucía y se aferran a una cantinela que ya no toca, como es el falso agravio permanente entre los territorios", ha recogido Efe en una nota.

"¿Pero de verdad alguien en su sano juicio puede pensar que siendo yo ministra de Hacienda del Gobierno de España iba a permitir nunca que hubiera un trato desfavorable para una Andalucía a la que quiero, que conozco bien y que quiero impulsar para los próximos años?", ha argumentado Montero.

Por ello, ha instado a los todos los miembros de la Interparlamentaria socialista de Andalucía a "coger fuerza" para iniciar un curso político que "no es un curso cualquiera" ya que será "el último año de gobierno de Moreno" y la "llegada nuevamente" del PSOE al Palacio de San Telmo, ha vaticinado.

Varios representantes del Gobierno andaluz, con el presidente y la consejería de Hacienda, Carolina España, a la cabeza, han argumentado en varias ocasiones el rechazo a acogerse a la quita de la deuda, refiriéndose a que es medida impuesta por Esquerra Republicana para aceptar la investidura de Pedro Sánchez y porque el ahorro derivado de los menores intereses que habría de pagar la administración andaluza si aceptara esta condonación no podría emplearse para partidas sociales de gasto.