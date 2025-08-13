La ministra Aagesen huye en Andalucía del estilo de Óscar Puente y apuesta por "unidad" ante los incendios

La ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha instado a la "unidad y la coordinación" entre todas las administraciones frente a los incendios forestales simultáneos que está sufriendo España, un "aviso de que el cambio climático está ahí" y hay que emprender medidas. De visita en la zona de Vejer (Cádiz), Aagesen ha reconocido que este país afronta actualmente en lo que va de verano una "situación muy complicada" ante los incendios activos localizados en distintas partes del territorio en siete comunidades autónomas.

Todos ellos están "bajo investigación", según ha apuntado la ministra, que considera que "todavía es prematuro" determinar cuántos de ellos han sido provocados. En cuanto al aparente actual patrón de simultaneidad de ese tipo de episodios, Aagesen cree que es "un aviso claro a todos a ser conscientes de que el cambio climático está ahí" y que, por lo tanto, "se deben emprender todas las actuaciones en materia de prevención para que cuando llegue la temporada de incendios, los daños sean los mínimos posibles". España "tiene que seguir aumentando y apostando" por medidas para combatir el cambio climático, sobre todo al tratarse de un país "especialmente vulnerable al cambio climático".

Ante las previsiones que apuntan que el impacto de la crisis climática cada vez será mayor, la titular de Transición Ecológica ha instado a "reforzar los medios, profesionalizarlos, apostar por seguir trabajando para tener más medios disponibles y los mejores", algo que ya ha hecho el ministerio.

Actualmente hay desplegadas once brigadas por todo el territorio, "profesionales que trabajan todo el año en extinción y prevención", ha observado Aagesen, que ha agregado que una de las "grandes adquisiciones del ministerio son las 7 nuevas aeronaves anfibias".

Llamamiento a todas las comunidades autónomas

La ministra, en declaraciones a la Ser, también ha hecho un llamamiento a la "responsabilidad y precaución y a que todas las comunidades autónomas se sumen, teniendo en cuenta que somos un país especialmente vulnerable (a los efectos de la crisis climática y los incendios) y hay que mejorar esos servicios que están disponibles en las distintas comunidades y trabajar de forma coordinada".

Desde la administración central se está proporcionando "el máximo apoyo" a las comunidades con distintas unidades, como la UME, Protección Civil, Policía Nacional y las unidades de las que dispone el Miteco.

Ante el balance de dos fallecidos a consecuencia de los recientes incendios producidos en Tres Cantos (Madrid) y en León (un hombre de 35 años que colaboraba de manera voluntaria en las tareas de extinción), ha traslado el "cariño" a las familias de los afectados y ha reconocido la tarea de los efectivos desplegados y la labor "extraordinaria de la sociedad española y de los voluntarios".

No obstante, ha remarcado la importancia de que el servicio de extinción de incendios "tiene que ser profesionalizado" con bomberos que cuenten con las "mejores capacitaciones", para lo que "tenemos que seguir trabajando para que todas las administraciones se doten de los mejores medios profesionales".

Rifirrafe político

Por otro lado, la ministra no ha entrado a valorar los mensajes colgados en X por el titular de Transporte, Óscar Puente, en los que criticaba la gestión del presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y del presidente de Andalucía, Juanma Moreno.

Sin entrar a opinar, Aagesen ha señalado que su "forma de reaccionar" frente a lo que está sucediendo es centrándose en la "unidad, coordinación y trabajar de la mano para conseguir la extinción".

Según ha dicho, todas las administraciones están "en la misma página, abrazando la ciencia y plantando cara a ese negacionismo, reivindicando el trabajo de los profesionales y el trabajo de la Aemet (Agencia Estatal de Meteorología)", a fin de evitar bulos y ser conscientes del cambio climático.