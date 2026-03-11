Mil kilómetros de carreteras autonómicas están en obras de emergencia en todas las provincias

Obras de reparación de la carretera A-397 en Málaga afectada por el tren de borrascas.

Mil kilómetros de la red viaria andaluza está en obras para reparar los daños causados por el tren de borrascas, un plan de trabajo de emergencia que está ejecutando la Junta en todas las provincias y que tiene un coste de 238 millones de euros. Así lo ha explicado este miércoles la consejera de Fomento, Rocío Díaz, quien ha dado cuenta al Consejo de Gobierno del dispositivo del Plan Andalucía Actúa que tendrá una segunda fase con una inversión total de 535 millones de euros para la red viaria autonómica.

Por el momento se han iniciado 45 obras de emergencia, aunque los técnicos siguen trabajando sobre el terreno analizando más daños.Las primeras obras, las más urgentes, se iniciaron el 7 de febrero. "Las carreteras andaluzas han respondido, por lo general, bien en una situación inaudita como este tren de borrascas. Las afecciones han sido graves y numerosas, pero muy focalizadas en deslizamientos importantes en carreteras de sierra o de montaña, principalmente de las provincias de Cádiz, Málaga, Granada o Jaén, aunque también se han visto afectadas grandes vías", ha explicado la consejera.

Las intensas lluvias asociadas a las borrascas Joseph, Kristin, Leonardo, Marta, Nils y Oriana generaron 968 incidencias en la red de carreteras de titularidad autonómica, sobre todo desprendimientos de rocas, deslizamientos de taludes, colapso de plataformas, rotura de obras de drenaje y daños en estructuras y firmes. Esta situación obligó al corte total de más de medio centenar de vías, así como más de un centenar de cortes parciales. "Gracias al esfuerzo realizado del personal de carreteras, en colaboración con otros servicios públicos, se consiguió evitar que poblaciones quedaran aisladas y la reapertura al tráfico de 25 carreteras", ha dicho la consejera de Fomento. Las primeras obras se iniciaron el 7 de febrero

Entre los trabajos que se están desarrollando se encuentran la estabilización de taludes, la ejecución de muros y pantallas de pilotes, reconstrucción de drenajes, reparación de calzadas, reposición de firmes, instalación de barreras de seguridad y señalización, así como otras actuaciones destinadas a garantizar la seguridad vial y la estabilidad de las infraestructuras. La provincia más afectada es Cádiz que tiene 197 puntos en mal estado en 32 carreteras. El coste de estas obras asciende a 107 millones de euros.

Cádiz

Las obras más destacadas en Cádiz son:

La A-372 en Grazalema, donde se produjo un corte total por un desprendimiento de la A-372 entre Grazalema y la A-374 hacia Ronda. "Con medios extraordinarios, se atajó el problema y se reabrió al tráfico y se posibilitó la evacuación escalonada de Grazalema un día después".

La A-372 en Arcos de la Frontera. El desembalse de la Presa de Arcos se vio incrementado y causó un enorme socavón. Tras 36 horas de trabajo ininterrumpido, se reabrió al tráfico, evitando el aislamiento de Prado del Rey, El Bosque y Ubrique.

La A-372 en Benamahoma, que quedó aislada por dos cortes hacia Grazalema y El Bosque (A-372). Gracias a los trabajos desde el primer momento, se habilitó, primero, ventanas de paso para abastecer a la población y después, un carril abierto permanentemente.

La A-384 a su paso por Alcalá del Valle. También hubo una situación de aislamiento por el corte del conjunto de carreteras provinciales y autonómicas que permiten acceder al municipio. El 8 de febrero, se ejecutaron los trabajos urgentes lo que posibilitó que la A-384R1 y la A-384 se reabrieran ese mismo día.

La A-373, única vía de acceso a Ubrique. Se ha hecho lo posible para evitar que la carretera caiga, ya que tendría consecuencias nefastas para el municipio: el aislamiento de Ubrique y de toda su industria. Y se mantuvo también por una inversión un millón de euros hace un año para estabilizar el talud de 50 metros.

La Autovía Jerez-Los Barrios, en más de una decena de puntos por desprendimientos y deslizamientos de taludes y deterioro del firme. Se están estabilizando taludes, ejecutando drenajes y colocando escolleras.

Málaga

En la provincia de Málaga hay obras en 83 puntos de 29 carreteras con un coste de 47 millones de euros.

Varias carreteras de la Serranía de Ronda, sobre todo estabilización de taludes, como la A-374 entre Ronda y Algodonales. Una vía donde durante 48 horas seguidas se concentraron esfuerzos para mantenerla abierta al tráfico, pese a las condiciones de lluvia y desprendimientos continuos (otros casos son la A-405 o la A-397).

Reparación de la A-7202 que va de Villanueva del Trabuco a Archidona, estabilizando y reforzando los taludes, y el posterior refuerzo de firme.

La A-7206, una carretera que comunica los pueblos del interior de la Axarquía (Sayalonga) y que permanece cortada por una enorme grieta. Se están realizando sondeos geotécnicos y se trabaja en la estabilización del terraplén. Mientras tanto, se han habilitado fórmulas con desvíos y soluciones para el transporte público.

Jaén

Las obras afectan a 97 puntos de 40 carreteras y el gasto es de 37 millones de euros.

La A-6050 (la carretera de Jabalcuz), que sufrió deslizamientos recurrentes de taludes yque se reabrió el 22 de febrero tras la construcción de dos muros de escollera.

El puente sobre el río Guadalbullón (A-6000), entre Mengíbar y Villogordo; el puente sobre la A-303 sobre el río Guadiel, en Guarromán, que se empezó a reconstruir el 13 de febrero.

A-324, en Huelma y Cambil. Allí se asfaltó tres kilómetros de la antigua carretera para habilitar un desvío alternativo mientras se reparan los graves daños por desprendimientos en dos puntos de la carretera, una obra mayor con un coste de 2,4 millones de euros.

Granada

Hay 25 carreteras afectadas con 61 puntos en obras y un coste de 35 millones

La A-395R1 de acceso a Pradollano (Sierra Nevada), donde hubo un hundimiento de calzada y grietas. En coordinación con el Ayuntamiento de Monachil, Cetursa, DGT y la Asociación de Empresarios de Sierra Nevada, se coordinó la apertura de un carril de tráfico para no perjudicar a la estación.

Restitución del puente sobre el río Aguas Blancas (A-4026). Se habilitó un carril de circulación en la carretera que conecta Pinos Genil con Güéjar Sierra, mientras se trabaja en su recuperación tras quedar bajo las aguas por el desembalse del pantano de Quéntar.

Córdoba

Hay 51 puntos de 24 carreteras afectadas con un coste de 30 millones de euros.

Apertura de la A-333 en el tramo Iznájar-El Higueral a la altura del Arroyo de Priego, donde se realiza un trabajo de reconstrucción importante, con la colocación de una malla para sujeción taludes y escollera, ejecución de pilotes y reposición del firme.

En la A-4154, entre Priego de Córdoba y Algarinejo, se va a reconstruir la plataforma por un deslizamiento.

Sevilla, Huelva y Almería

Las obras para la provincia de Sevilla tienen un coste de 19 millones de euros para 82 puntos afectados en 34 carreteras. Destaca la rápida reapertura, con un paso provisional con zahorra, en la A-406, para mantener comunicado al municipio de Villanueva de San Juan.

La provincia de Huelva contará con 6 millones de euros, para la reparación de 28 puntos afectados en 18 carreteras de la provincia. Se están reconstruyendo taludes y firmes de carreteras como la A-5300, A-483, A-5076, A-481, A-484, A-494, A-490, A-492, A-495, A-497, A-461 y A-478.

La provincia de Almería ha sido la menos afectada por el temporal, pero tendrá también una obra de emergencia por un terraplén que se ha caído en la carretera A-1075, entre Alhabia y Alhama, por 1,5 millones de euros.