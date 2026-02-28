Las mejores fotos de la gala de entrega de las Medallas de Andalucía el 28-F

Medallas de Andalucía. 28F
/ José Ángel García
La gala de entrega de las
Medallas de Andalucía, celebrada este 28 de febrero en el Teatro de la Maestranza de Sevilla, volvió a convertirse en el gran escaparate del talento y el compromiso de la comunidad. El acto institucional reunió a autoridades, premiados e invitados en una jornada cargada de emoción, reconocimientos y orgullo andaluz. Sobre el escenario, los galardonados recibieron la distinción que pone en valor trayectorias ejemplares en ámbitos como la cultura, el deporte, la ciencia o la acción social.
Esta fotogalería recoge los momentos más destacados de una ceremonia marcada por los aplausos, los discursos emotivos y la celebración del Día de Andalucía.
