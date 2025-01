María Jesús Montero llama al PSOE a evitar las cuitas internas y a movilizar a los 40.000 militantes

María Jesús Montero ha dejado un mensaje claro a los diputados, senadores y parlamentarios andaluces con quienes se ha reunido esta mañana de viernes en Córdoba: hay que movilizar a los 40.100 militantes que el PSOE tiene en Andalucía, hay que olvidarse de las cuitas internas, "del tú de dónde vienes o con quién estuviste" e integrar a todos. "Cada uno tendrá su tarea, todos, aquí nos faltan manos", ha indicado la secretaria general, que ha asegurado que la legislatura nacional se agotará y que su partido ganará las próximas autonómicas de 2026.

Una vez que el PSOE de Andalucía celebre su 15º Congreso Regional, en Armilla, donde se elegirá a la Ejecutiva de Montero, llegarán los provinciales, y el mensaje es nítido para estos cónclaves: cuantas menos batallas, mejor. No se debe dar por descartado que la nueva líder intente consensuar listas en todas las provincias para evitar más enfrentamientos. "Cuando este partido se pone a mirar por el interés de los ciudadanos, y no por los asuntos internos, es imbatible", ha añadido. "Debemos recuperar una política reconocible para la izquierda y para la clase media", había señalado antes.

De este modo, y tal como han asegurado varias fuentes en las provincias, es posible que Montero logre apaciguar las tensiones internas y evite la colocación de urnas para elegir a los nuevos secretarios territoriales en unos congresos que se celebrarán el 5 y 6 de abril.

Durante su intervención ante la interparlamentaria en Córdoba, la también vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda ha criticado al PP por votar con Junts y Vox para derogar el decreto ómnibus que, entre otros asuntos, llevaba incluida la subida de las pensiones y la bonificación al transporte. Montero ha indicado que el PP de Andalucía tiene que explicar por qué "perjudica a dos millones de andaluces" con la congelación de las pensiones y del Ingreso Mínimo Vital. En Andalucía, hay 1,5 millones de jubilados que cobran algún tipo de pensión y 662.527 perceptores del Ingreso Mínimo Vital. De mantenerse la derogación del decreto, todos perderían una media de 470 euros al año.

La ministra de Hacienda le ha afeado al PP de Andalucía que la derogación de decreto también suponga una merma de 1.828 millones de euros en las arcas de la Junta para 2025. Esos millones corresponden a la actualización de las entregas a cuentas, que han decaído con el decreto. "Y dice el Gobierno andaluz que lo arreglemos -ha señalado-, que lo metamos en los Presupuestos, ¿pero acaso van a aprobar el Presupuesto?"

Antonio Sanz y Juanma Moreno

María Jesús Montero ha negado que el Gobierno de Juanma Moreno suponga un modelo de moderación en el PP, y para defender este argumento ha relatado lo sucedido con la denuncia falsa de Víctor de Aldama, el intermediario del caso Ábalos y de la trama de hidrocarburos, que el martes pasado aseguró en la Cadena Cope que la vicepresidenta y la mujer del presidente tenían dinero en cuentas de paraísos fiscales. Aldama asegura que había visto esa denuncia en los juzgados, donde ya se había archivado al carecer de sustento.

"¿Qué pasó en Andalucía?", se preguntó Montero para responderse: "Que Antonio Sanz dijo que eran hechos muy graves y me pidió explicaciones, pero Moreno Bonilla aseguró que él no entraba en eso. Hombre, eso está más visto que la 'caló'. Moreno Bonilla se esconde detrás de su consejero de Presidencia para aparentar moderación, y después va el telediario de Canal Sur y pone las declaraciones de Sanz y de Aldama, pero no las mías en las que niego los hechos".

"Nos quieren tumbar, vienen a muerte", advirtió Montero a los parlamentarios. Y siguió: "El PP nos teme, pero no a María Jesús Montero, el PP teme al PSOE de Andalucía, están muy preocupados porque sabe que, unidos, vamos a ganar los ayuntamientos, después las diputaciones, luego las elecciones autonómicas y después las generales".

A los dos días de que la oposición tumbase en el Congreso el decreto ómnibus, la vicepresidenta del Gobierno se ha encargado de subrayar que el Ejecutivo sigue pensando en agotar la legislatura, que no hay opciones de un adelanto electoral, a pesar de que tampoco se vislumbre un acuerdo presupuestario.