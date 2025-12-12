María Jesús Montero: "Me adjudican más 'manos derechas' que dedos tengo en la mano"

"Se debe investigar esto hasta el final". La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha sido señalada en estas últimas horas como responsable política del nombramiento del ex presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández, detenido por la Guardia Civil en el curso de una investigación abierta por la Audiencia Nacional. "Tengo más ´manos derecha' que dedos de la mano, lo digo porque, cada vez que hay alguien con asuntos en los juzgados, hay medios que dicen que son mis 'manos derecha" , se ha defendido esta mañana en Sevilla quien también es la candidata del PSOE a las próximas elecciones andaluzas.

Tanto en caso de Vicente Fernández, como anterior presidente de la SEPI, como el de Paco Salazar, por ser militante de la provincia de Sevilla afectan a la Montero candidata a las elecciones autonómicas de junio de 2026. El PP está aprovechando una coyuntura que no beneficia las aspiraciones de la ministra de Hacienda.

Esta mañana ha pedido que se investigue a Vicente Fernández, y ha tratado de poner tierra de por medio entre su paso por la SEPI y su vida actual. "Este señor -ha dicho de Fernández- salió hace más de seis años de la SEPI, volvió a la Junta de Andalucía, se incorporó después a un despacho de abogado y, por lo que sabemos ahora, se contrató por la empresa Servinabar".

Vicente Fernández fue interventor general de la Junta antes de que Pedro Sánchez ganase la moción de censura de 2018. Fue entonces cuando Montero, recién nombrada ministra de Hacienda, lo nombró presidente de la SEPI, cargo en el que estuvo entre 2018 y 2019, ya que tuvo que dimitir por el caso Aznalcóllar.

La investigación que tiene abierta la Audiencia Nacional lo relaciona con contratos públicos irregulares en un caso por los que también han sido detenidos la ex militante socialista Leire Díez y el propietario de Servinabar, Antxon Alonso.