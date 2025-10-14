Llega una aurora boreal a España y estas son las zonas de Andalucía en las que podría ser visible

Un extraordinario despliegue de luces, habitualmente reservado a latitudes polares, podría protagonizar el cielo español en los próximos días. La naturaleza ofrece a España, incluídas algunas zonas de Andalucía, una nueva oportunidad de contemplar una aurora boreal, un fenómeno astronómico considerado, hasta hace no tanto, exclusivo del norte de Europa y otras zonas cercanas al Ártico.

Este año 2025, la actividad solar vuelve a acercar este espectáculo al sur de Europa, con un evento luminoso que, según los expertos, podría ser visible en varios enclaves españoles. El entusiasmo recorre a astrónomos y aficionados, que ya vivieron una experiencia similar en mayo de 2024 y se preparan para redescubrir cielos teñidos de verdes, magentas y púrpuras de la mano de este caprichoso fenómeno natural.

La predicción se dispara ante una posible tormenta geomagnética importante que, si sigue el seguimiento de los científicos, logrará expandir el llamado óvalo auroral a gallegos, andaluces, catalanes y aragoneses, entre otros, que podrán asomarse a un acontecimiento que generalmente parecía ajeno a nuestras latitudes.

Qué es una aurora boreal y cómo se origina

Las auroras boreales surgen a partir de una interacción fascinante: partículas cargadas expulsadas por el Sol —en las llamadas eyecciones de masa coronal— colisionan con la magnetosfera de la Tierra. Este aprendizaje, consolidado en las últimas décadas, demuestra que al chocar estos iones con las moléculas de oxígeno y nitrógeno de la alta atmósfera terrestre, la energía liberada se transforma en luz visible, creando cortinas de resplandor que pueden ser verdes, rojas, violetas o azuladas.

El color de la aurora depende, además, de la altitud en la que se produce y del tipo de gas atmosférico involucrado. Por ejemplo, el oxígeno puede originar destellos verdes o rojos, mientras que el nitrógeno genera tonos morados y azulados. En esencia, estos brillos celestes constituyen una prueba visible de la conexión entre nuestro planeta y las fuerzas del espacio exterior.

Condiciones previstas para la aurora boreal en España en 2025

En los últimos análisis, astrónomos internacionales han alertado sobre una serie de eyecciones de masa coronal consecutivas provenientes del Sol, unidas al incremento del índice Kp, la medida estándar de la actividad geomagnética planetaria. En concreto, entre los días 20 y 29 de octubre de 2025, se espera que este índice alcance valores de hasta 6, un umbral históricamente suficiente para posibilitar la visión de auroras boreales en latitudes tan meridionales como la península ibérica.

Este aumento de la actividad solar incrementa las probabilidades de que el óvalo auroral descienda incluso hasta partes de Galicia (especialmente Lugo y A Mariña), zonas elevadas de Cádiz en Andalucía, el valle del Ebro en Zaragoza y la costa de Cataluña. El fenómeno, efímero y dependiente del tiempo atmosférico y la ausencia de contaminación lumínica, podría repetirse varios días consecutivos, según las estimaciones de los modelos de predicción.

Lugares en España donde mirar al cielo será un privilegio

Bajo las condiciones geomagnéticas apropiadas y con cielos despejados, estos serán algunos de los puntos más prometedores:

Galicia : zonas cercanas a la costa septentrional, como Lugo y la franja de A Mariña, por su menor influencia lumínica y mayor latitud.

: zonas cercanas a la costa septentrional, como Lugo y la franja de A Mariña, por su menor influencia lumínica y mayor latitud. Andalucía : áreas montañosas del norte de Cádiz pueden reunir las condiciones suficientes para admirar el fenómeno lejos de la interferencia artificial.

: áreas montañosas del norte de Cádiz pueden reunir las condiciones suficientes para admirar el fenómeno lejos de la interferencia artificial. Zaragoza : el valle del Ebro, amplio y abierto, junto a zonas rurales sin grandes núcleos urbanos, destacan entre las predicciones.

: el valle del Ebro, amplio y abierto, junto a zonas rurales sin grandes núcleos urbanos, destacan entre las predicciones. Cataluña: especialmente en la costa y áreas pre-pirenaicas, se espera visibilidad, siempre atentos a la evolución de la nubosidad y otros factores meteorológicos.

Otras regiones del norte de la península, como Castilla y León o Navarra, no están descartadas aunque las probabilidades son algo menores, siempre muy sujetas a la variabilidad natural del fenómeno.

Antecedentes: ¿cuándo se han visto auroras boreales en España?

Si bien la presencia de auroras boreales en España es muy poco frecuente, no es completamente inédita. El caso más reciente y llamativo se produjo en mayo de 2024, cuando una inusual tormenta solar intensificó la actividad geomagnética y generó auroras con intensos tonos verdes, rosados y violáceos visibles desde puntos como León o la sierra de Guadarrama.

Anteriores registros documentan episodios esporádicos en el siglo XX, aunque con menor visibilidad debido a la ausencia de sistemas avanzados de pronóstico y el menor alcance mediático del fenómeno. Ahora, gracias a tecnologías como las alertas de predicción en tiempo real y el aumento del interés público por la astronomía, la expectación es máxima para el episodio previsto este octubre de 2025.

Consejos para ver la aurora: cómo y cuándo admirarla

Ver una aurora boreal en España requiere planificación y cierta dosis de paciencia. Escoger lugares alejados de la contaminación lumínica es indispensable: miradores de montaña, parques naturales y playas apartadas incrementan de forma notable las opciones de captar el espectáculo.

Se recomienda consultar a diario fuentes especializadas en predicción geomagnética y monitorización del índice Kp. Las aplicaciones móviles y webs como la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ofrecen actualizaciones sobre nubosidad y condiciones atmosféricas. El momento ideal es la medianoche y las primeras horas de la madrugada, donde la oscuridad es máxima y la actividad auroral tiende a su apogeo.

El valor de lo extraordinario: auroras en nuestra memoria colectiva

La llegada de una aurora boreal a España no solo es una rareza astronómica, sino también un acontecimiento cultural. Las imágenes que podrían captar los observadores durante este esperado octubre de 2025 pasarán a formar parte del imaginario colectivo, ratificando que, ocasionalmente, el firmamento español puede sorprender incluso a los más escépticos y recordándonos la poderosa influencia del Sol sobre la Tierra.