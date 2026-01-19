La línea entre Villanueva de Córdoba y Adamuz sufrió dos incidencias en junio

Estado en el que quedaro los vagones de uno de los trenes accidentados en Adamuz.

La línea ferroviaria entre Adamuz y Villanueva de Córdoba sufrió en junio dos incidencias que provocó retrasos en los trenes de alta velocidad. Sobre la naturaleza de las incidencias y sobre su resolución dio los detalles el Gobierno central en una respuesta escrita en el Senado: las altas temperaturas y las vibraciones, por un lado, y un problema en una tarjeta de relés, por otro, fueron los detonantes de las referidas incidencias.

Así consta en una respuesta escrita fechada el pasado 18 de junio por el Gobierno en el Senado a una pregunta del Grupo Popular en la Cámara Alta, que solicitó información de los detalles de las citadas incidencias registradas en el tramo ferroviario entre Adamuz y Villanueva de Córdoba que causó retrasos en los trenes de alta velocidad.

El Gobierno explicó que eran dos las incidencias: la primera se produjo cuando una de las nuevas chapas instaladas en los aparatos de dilatación en el viaducto de El Valle, debido a las altas temperaturas y a las vibraciones del tráfico ferroviario, entró en contacto con el raíl. Como medida de seguridad, el sistema de señalización detectó esta situación anómala y ocupó automáticamente el circuito afectado, interrumpiendo su normal funcionamiento.

Esta incidencia fue atendida y resuelta de manera definitiva por el personal especializado de la brigada de desvíos durante el correspondiente horario de mantenimiento, explicó el Gobierno en una respuesta escrita recogida por Europa Press.

En segundo lugar se detectó un fallo en una tarjeta de relés, componente fundamental para el correcto funcionamiento del sistema de señalización. La tarjeta afectada fue sustituida por una nueva, restableciéndose así el funcionamiento del sistema. Esta intervención también se llevó a cabo dentro del marco del mantenimiento programado, informó entonces el Gobierno central.

"Ambas actuaciones permitieron recuperar con normalidad el servicio en el menor tiempo posible, minimizando las afecciones al tráfico ferroviario y garantizando en todo momento las condiciones de seguridad de la circulación", detalló entonces el Ejecutivo.

El Gobierno recordó que en la estación de Villanueva de Córdoba, al igual que para el resto de la red del ámbito sur, se realiza el mantenimiento de las vías e instalaciones ferroviarias (electrificación, señalización y comunicaciones) mediante varios contratos de mantenimiento de infraestructura y vía, de instalaciones de electrificación, de instalaciones de seguridad y de control de vegetación.

En 2024, según consta en la respuesta, mediante estos contratos se llevaron a cabo actuaciones de inspecciones y revisión de la infraestructura, mantenimiento preventivo y correctivo en las anteriores instalaciones, así como trabajos de riego herbicida en las vías y riego y desbroce en los márgenes para el control de vegetación.