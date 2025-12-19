Juzgados de Violencia de Género en Andalucía: 110 denuncias diarias este verano

Los juzgados de Violencia sobre la Mujer en Andalucía gestionaron una media de 110 denuncias diarias durante el tercer trimestre de este año. Este periodo estival ha revelado una ligera disminución en el número de víctimas y denuncias de violencia de género respecto al mismo lapso del año anterior, según el reciente Informe trimestral sobre Violencia de Género dado a conocer por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género. En total, se registraron 9.340 mujeres víctimas y 10.269 denuncias, cifras que representan un descenso del 1,7% en ambos casos en comparación con el tercer trimestre de 2024. Sin embargo, un dato que ha encendido las alarmas entre los expertos es el notable incremento del 84% en el número de mujeres que se acogieron a la dispensa del deber de declarar contra sus agresores, alcanzando las 769 mujeres.

Los datos, extraídos de los boletines de estadística judicial, ofrecen una radiografía detallada de la situación de la violencia machista en la comunidad autónoma. A pesar de la leve reducción en las cifras globales de denuncias y víctimas, la preocupación se centra en la evolución de ciertos indicadores. Por ejemplo, las solicitudes de órdenes de protección también experimentaron un descenso del 9,9% en este tercer trimestre de 2025, mientras que las órdenes finalmente acordadas se redujeron en un 4,9%. Estos movimientos estadísticos invitan a un análisis profundo sobre la confianza de las víctimas en el sistema judicial y los factores que influyen en su decisión de continuar con el proceso legal. La presidenta del Observatorio, Esther Rojo, ha manifestado su inquietud por el aumento de las dispensas, un aspecto que requiere una atención especial y un estudio pormenorizado de sus causas.

Durante el tercer trimestre de este 2025, los juzgados con competencias en materia de violencia sobre la mujer en Andalucía recibieron un total de 10.269 denuncias. Esta cifra se traduce en una media de 110 denuncias presentadas cada día en el conjunto de la región. Es relevante destacar que siete de cada diez denuncias, concretamente el 72,94%, fueron interpuestas directamente por las víctimas, ya sea en sede judicial o en comisaría. Las denuncias presentadas por familiares representaron un porcentaje menor, el 1,52% del total, aunque este dato es levemente superior al registrado en el mismo trimestre de 2024. El resto de las denuncias se originaron a partir de atestados por intervención directa policial (14,33%), partes de lesiones recibidos directamente en el juzgado (8,72%) y servicios de asistencia o terceras personas en general (2,46%), lo que demuestra la diversidad de vías de entrada de estos casos al sistema judicial.

La procedencia de las denuncias es un indicador clave para comprender la dinámica de la violencia de género. El hecho de que la gran mayoría, casi tres cuartas partes, provenga directamente de las víctimas subraya la importancia de los canales de denuncia y la necesidad de que las mujeres se sientan seguras para dar el paso. La intervención policial directa, que representa un 14,33% de los casos, es también un pilar fundamental en la detección y actuación ante situaciones de riesgo inminente. Los partes de lesiones, por su parte, actúan como un mecanismo de alerta temprana, permitiendo que los juzgados tengan conocimiento de agresiones que, de otro modo, podrían pasar desapercibidas. La ligera subida en las denuncias presentadas por familiares, aunque mínima, podría indicar una mayor concienciación del entorno o una mayor disposición a intervenir, un aspecto crucial para romper el ciclo de la violencia.

Uno de los puntos más destacados y preocupantes del informe es el significativo aumento de mujeres que se acogieron a la dispensa de la obligación de declarar contra su agresor. En el tercer trimestre de 2025, 769 mujeres optaron por esta vía, lo que supone un incremento del 84% respecto al tercer trimestre de 2024. Esta cifra se traduce en que once de cada cien víctimas, o el 8,2% del total, renunciaron a testificar. Este porcentaje varía según el origen de la víctima: se sitúa en el 7,8% para las mujeres españolas y asciende al 9,44% para las de origen extranjero. La dispensa del deber de declarar es un derecho reconocido por la ley, que permite a la víctima no testificar contra un familiar directo, incluyendo a su cónyuge o pareja. Sin embargo, su aumento genera inquietud, ya que la declaración de la víctima es a menudo una prueba fundamental en los procesos judiciales por violencia de género. La presidenta del Observatorio, Esther Rojo, ha expresado su profunda preocupación por este incremento, si bien ha querido transmitir un mensaje de tranquilidad, recordando que existen mecanismos para evitar la confrontación directa de la víctima con el agresor y diversas medidas de protección para ellas y sus hijos e hijas.

Las órdenes de protección son herramientas esenciales para la seguridad de las víctimas de violencia de género. Entre julio y septiembre de este 2025, se solicitaron en los órganos judiciales andaluces un total de 2.333 órdenes de protección, lo que representa un 9,9% menos que en el mismo periodo de 2024. De estas solicitudes, 2.108 fueron incoadas por los juzgados de violencia sobre la mujer y 225 por los juzgados en funciones de guardia. Del total de peticiones, se adoptaron 1.860 órdenes de protección, un 4,94% menos que hace un año. Los juzgados de violencia sobre la mujer acordaron 1.657 de ellas, lo que supone el 78,6% de las solicitudes recibidas, mientras que los juzgados de guardia acordaron 203, el 90% de las peticiones registradas. En conjunto, ocho de cada diez órdenes solicitadas (79,72%) fueron finalmente adoptadas, un porcentaje muy similar al 76% registrado en el tercer trimestre de 2024. Este alto porcentaje de adopción refleja la sensibilidad y la diligencia del sistema judicial ante la necesidad de proteger a las víctimas.

Por encima de la media nacional

La tasa de víctimas de violencia machista en Andalucía durante el tercer trimestre de 2025 fue de 20,9 por cada 10.000 mujeres, una cifra que se sitúa por encima de la media española, que fue de 19,8. No obstante, esta tasa es ligeramente inferior a la registrada en el mismo trimestre de 2024, cuando alcanzó los 21,3. Al comparar con otras comunidades autónomas, Andalucía se encuentra entre las regiones con tasas superiores a la media nacional. Las comunidades que superaron la media fueron Baleares, con 35,9 víctimas por cada 10.000 mujeres; seguida de Comunidad Valenciana, con 25,3; Canarias, con 24,4; Murcia, con 24,1; Cantabria, con 22,9; y Madrid, con 21,5. Por debajo de la media nacional se situaron Galicia, con 12,9; La Rioja, con 13,4; Castilla y León, con 14,1; Asturias, con 15,1; País Vasco, Extremadura y Castilla-La Mancha, con 15,8; Cataluña, con 16,5; Aragón, con 19,1 y Navarra, con 19,2. Estas diferencias regionales pueden deberse a múltiples factores, incluyendo la densidad poblacional, la concienciación social y la eficacia de los sistemas de detección y denuncia.

La presidenta del Observatorio, Esther Rojo, ha puesto de manifiesto el elevado número de sentencias condenatorias dictadas por los órganos judiciales andaluces. Durante el tercer trimestre de 2025, estas representaron el 84,64% del total, constituyendo uno de los porcentajes más altos de toda la serie histórica. Según Rojo, este dato, que implica que casi nueve de cada diez sentencias contienen un fallo condenatorio, "evidencia el elevado nivel de eficacia alcanzado por la Administración de Justicia en una materia, como es la violencia de género, con una importante dificultad probatoria".

Para mantener este alto nivel de calidad en la respuesta judicial, Esther Rojo subraya la necesidad de seguir avanzando en la formación y especialización de todos los profesionales implicados, así como en la dotación de los medios materiales y personales necesarios para hacer frente a la violencia de género. Asimismo, ha insistido en la importancia de que las víctimas denuncien y sigan confiando en la Justicia. Los datos del trimestre, con una variación mínima tanto en el número de denuncias (aumento del 0,23%) como en el de víctimas (aumento del 0,88%), pueden interpretarse como un mantenimiento de los niveles de confianza en el sistema. Por ello, la presidenta del Observatorio reitera que "solo rompiendo el silencio y dando un paso adelante se puede salir de la espiral de la violencia", destacando que la implicación del entorno de la víctima resulta fundamental. Finalmente, Rojo ha querido transmitir un mensaje de tranquilidad a las mujeres que se acogen a la dispensa, asegurando que existen mecanismos para evitar la confrontación directa con el agresor y que hay diversos tipos de medidas diseñados para protegerlas a ellas y a sus hijos e hijas, reforzando así la seguridad y el apoyo institucional.