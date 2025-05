La Junta justifica la ausencia de Moreno en el Parlamento por el partido del Betis: "Ha faltado 4 veces de 110 plenos"

El pleno del Parlamento de la semana que viene se celebrará tal y como estaba previsto y con la ausencia del presidente de la Junta, Juanma Moreno, que viajará a Polonia para asistir a la Final de la Conference League que juega el Betis el miércoles 28 de mayo a las nueve de la noche, a pesar de la presión política de todos los grupos de la oposición. Así lo ha aprobado la Junta de Portavoces merced a la mayoría absoluta del PP, ya que los portavoces de Adelante Andalucía, Por Andalucía y PSOE han abandonado la reunión sin votar, mientras que Vox ha votado en contra de la propuesta.

El presidente andaluz envió una justificación al Parlamento para ausentarse de ese pleno debido a la cita futbolística en la que participa un equipo andaluz, una ausencia que ha generado toda una bronca política en la Cámara autonómica. "Muy bien tiene que ir todo en Andalucía para que el tema de debate sea éste", ha dicho el portavoz del PP, Toni Martín. El Gobierno andaluz defiende que el presidente de la Junta ha faltado sólo en cuatro ocasiones de los 110 plenos que se han celebrado desde que es presidente de la Junta de Andalucía, lo que evidencia a su juicio que se trata de una situación excepcional y debidamente justificada.

El portavoz del PP en el Parlamento y la consejera de Hacienda de la Junta Carolina España, han aludido al falcon que utiliza el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al referirse al asunto: "Nosotros no tenemos un falcon que nos recoja en la puerta". Además, ambos han equiparado las comparecencias del presidente andaluz en la sesión de control con las ausencias de Sánchez en el Senado, "a donde no acude hace 16 meses y una cámara en la que para la próxima sesión, quince ministros han presentado excusas para no rendir cuentas".

Desde la oposición, los portavoces lo entienden de otra manera diferente. El PSOE ha acusado a Moreno de "escapismo"; Adelante y Por Andaucía, de "escaquearse" y Vox, de "absentismo", entre otros calificativos rebatidos por el portavoz del PP en el Parlamento andaluz, Toni Martín, quien ha respaldado la presencia del presidente de la Junta en la final y ha acusado a la oposición de "sobreactuar".