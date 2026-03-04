La Junta evita respaldar la postura de Feijóo sobre la utilización de las bases en Andalucía

La Junta de Andalucía ha evitado sumarse al rechazo expresado esta mañana por el presidente del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, a la negativa del presidente del Gobierno en ceder la utilización de las bases de Estados Unidos en Morón y Rota en la ofensiva contra Irán. La portavoz del Consejo de Gobierno, Carolina España, ha navegado entre un llamamiento a la "prudencia y a la diplomacia" lo que le alinea con la postura de Pedro Sánchez, a asegurar que "no podemos quedarnos aislados" en consecuencia a lo dicho por el presidente de los populares nacionales.

Lo cierto es que la utilización de las dos instalaciones militares que Estados Unidos tiene en territorio andaluz, es una papata caliente para el Ejecutivo autonómico, toda vez que están en su suelo, "pero la responsabilidad de la política exterior es del Gobierno central", ha aclarado Carolina España. La portavoz ha asegurado que la Consejería de Acción Exterior, dirigida por Arturo Bernal, ha mantenido en las últimas horas una videoconferencia con empresarios andaluces que se encuentran en Oriente Próximo y que "nos han expresado su procupación por los acontecimientos que se están desarrollando en la zona" y que ha calificado como "muy delicados".

La preocupación que estos empresarios han trasladado a la Junta es "por las consecuencias que tiene para la economía el cierre del Estrecho de Ormuz" y por las repercusiones que las operaciones bélicas puedan tener sobre los costes y precios en todo el mundo.

La portavoz ha hecho entonces un llamamiento a la "responsabilidad y la prudencia", pero con la vista puesta en ambas bases militares en suelo andaluz. "España tiene que cumplir con los organismos internacionales y con los acuerdos firmados, así como debe tener lealtad con nuestros socios". El Gobierno andaluz manifiesta también su preocupación "por el futuro de estas bases, por los empleos que se pudieran perder y las consecuencias económicas que tendría para toda la zona", a pesar de que ha esgrimido unas declaraciones de su homólogo en el Gobierno central, Carlos Cuerpo, en las que "ha garantizado que no se iban a cerrar de ninguna manera".