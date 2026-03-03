La Junta va a Berlín a captar turistas más jóvenes y que vengan todo el año

La industria turística sigue adelante en Europa mirando con preocupación la guerra en Oriente Medio. Con esa inquietud se está celebrando en Berlín la feria líder de viajes a nivel mundial en la que Andalucía participa con una estrategia definida: busca atraer a visitantes más jóvenes y que lleguen a la comunidad autónoma durante todo el año. "Queremos que Andalucía sea percibida no sólo como un destino vacacional tradicional, sino como una experiencia completa durante todo el año”, ha explicado el consejero de Turismo Arturo Bernal. “Alemania ha sido, es y seguirá siendo un mercado prioritario para Andalucía. Andalucía quiere seguir siendo para los alemanes su puerta al Sur de Europa, un destino seguro, diverso, sostenible y auténtico”.

Los datos de partida son buenos y el objetivo es mantenerlos a pesar de la incertidumbre mundial; Andalucía ha registrado en 2025 el mejor año de su historia en cuanto a conectividad aérea con Alemania con la llegada de 1,2 millones de turistas alemanes que generaron más de 1.692 millones de euros de gasto medio. Alemania para Andalucía es “un socio estratégico, un mercado maduro, fiel y con un enorme potencial de crecimiento en valor”. “Además de la generación de negocio para nuestras empresas, Andalucía viene a Berlín a reforzar la conectividad aérea con Alemania y reposicionar nuestra marca en un mercado maduro pero que busca nuevas experiencias”, ha detallado el consejero avalando con cifras la estrategia de la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior.

“Andalucía sí cuenta con una política turística, un modelo sobre el que hacemos girar toda nuestra estrategia y que cree en el crecimiento inteligente, en una distribución temporal y espacial del turismo que garantice la convivencia con los residentes y la cohesión territorial; y una actividad que cada vez aporte más prosperidad a nuestra economía y más empleo de calidad a los andaluces”.

El mercado alemán

En 2025, Andalucía registró el año de mayor conectividad aérea de su historia con Alemania con rutas entre ambos territorios que sumaron 2,59 millones de pasajeros en ambos sentidos, lo que supone un incremento del 1,9% respecto a 2024. En capacidad aérea, se ofertaron 3.006.903 asientos entre Alemania y Andalucía, un 4,5% más que en 2024, por lo que se supera ampliamente los registros prepandemia de 2019 que fueron de 2,6 millones de asientos.

En cuanto a turistas, Andalucía recibió más de 1,2 millones de visitantes alemanas, un 5% más que en 2024 y un 7,7% más que en 2019. Alemania representa el 8,3% del total del turismo extranjero que llega a Andalucía y concentra el 10% del total de los viajes de alemanes a España. La estancia media se situó en 9,1 días y el gasto medio diario superó los 154,5 euros, casi 10 euros más que en 2024 y más de 37 euros por encima de 2019. El 85,9% de los turistas alemanes nos visita por ocio y vacaciones. Andalucía es para ellos cultura, patrimonio, naturaleza, gastronomía y calidad de vida.

Además, el mercado alemán contribuye de forma decisiva a la desestacionalización y en los hábitos de consumo la turoperación todavía tiene un peso importante concentrando el 27,9%, lo que subraya la importancia de los turoperadores y agencias alemanas como socios estratégicos.

Andalucía en ITB Berlín

Andalucía participa en esta nueva edición de ITB Berlín con un espacio expositivo de 535 metros cuadrados, en el que están representadas nuestras ocho provincias y cerca de 60 empresas andaluzas, convirtiendo el stand andaluz en un hub de negocio.

De cara a los objetivos de Andalucía en ITB Berlín, Arturo Bernal ha adelantado que la consejería mantendrá reuniones con operadores y agencias de referencia, con el objetivo de estimular la comercialización de segmentos de mayor valor añadido, como el cultural, el de naturaleza, el activo, el golf o el turismo de negocios y congresos (MICE).