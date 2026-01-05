La Junta de Andalucía permite pagar tributos con Bizum

La Junta de Andalucía ha dado un paso significativo en su estrategia de modernización administrativa al integrar Bizum como una nueva opción para el pago de tributos y otros ingresos públicos. Esta medida, efectiva desde diciembre, refuerza el compromiso autonómico con la digitalización y busca simplificar la interacción de los andaluces con su administración. La incorporación de esta popular herramienta de pago móvil se enmarca en una serie de iniciativas destinadas a adecuar los servicios públicos a los hábitos digitales de la ciudadanía, promoviendo una gestión más ágil y accesible para todos los contribuyentes de la región.

La Consejería de Hacienda, ha sido la impulsora de esta novedad, que ya está plenamente operativa en la Plataforma Telemática de Pago y Presentación de Tributos y Otros Ingresos de la Junta. Bizum, una solución de pago ampliamente extendida y de uso cotidiano entre millones de españoles, se suma así a las opciones ya existentes, ofreciendo una alternativa más cómoda y rápida. Según ha explicado la consejera, Carolina España, esta acción subraya el "firme compromiso del gobierno andaluz con la simplificación administrativa, la digitalización de los servicios públicos y la mejora continua de la relación entre la ciudadanía, las empresas y la Administración autonómica".

Con esta funcionalidad, los andaluces pueden abonar cualquier concepto tributario o ingreso público a la Junta utilizando Bizum, con un límite máximo de 1.500 euros por operación. Es importante destacar que este importe puede verse afectado por las limitaciones específicas que cada entidad bancaria establezca para sus clientes, por lo que se recomienda verificar las condiciones particulares de cada banco. Esta iniciativa forma parte de la estrategia de transformación digital impulsada por la Agencia Digital de Andalucía, cuyo objetivo primordial es simplificar trámites, reducir gestiones innecesarias y, en última instancia, facilitar la relación de los ciudadanos con su Administración, haciendo que el cumplimiento de las obligaciones fiscales sea un proceso menos gravoso y más eficiente.

La nueva funcionalidad de Bizum permite abonar "cualquier concepto tributario o ingreso público". Esto incluye una amplia gama de impuestos y tasas gestionados por la administración autonómica. Entre ellos, se encuentran tributos como el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, y diversas tasas administrativas por servicios prestados por la Junta. La flexibilidad de esta opción de pago abarca desde pequeñas tasas por trámites administrativos hasta importes más significativos de impuestos, siempre dentro del límite establecido de 1.500 euros. Esta universalidad en los conceptos de pago facilita enormemente la gestión económica para los ciudadanos y las empresas andaluzas, que ahora disponen de una herramienta más para cumplir con sus obligaciones fiscales de manera cómoda y segura.

El sistema implementado por la Junta de Andalucía permite realizar pagos a través de Bizum por un importe máximo de 1.500 euros por operación. Es fundamental que los usuarios tengan en cuenta que este límite es el establecido por la Administración autonómica. Sin embargo, cada entidad bancaria puede tener sus propias restricciones y límites diarios o por operación para el uso de Bizum por parte de sus clientes. Por lo tanto, antes de realizar un pago de un importe considerable, se aconseja a los contribuyentes verificar los límites específicos que su banco aplica a las transacciones de Bizum. Esta precaución evitará posibles inconvenientes o rechazos en el momento de efectuar el abono de un tributo o ingreso público, garantizando una experiencia de pago fluida y sin contratiempos.

La incorporación de Bizum es el culmen de un proceso de evolución progresiva de la Plataforma Telemática de la Junta, diseñada para hacer más fácil, accesible y ágil el cumplimiento de las obligaciones económicas con la Administración autonómica. Inicialmente, la plataforma permitía el pago mediante cargo en cuenta bancaria en entidades colaboradoras, lo que ya supuso un avance significativo. Posteriormente, se amplió a la opción de pago con tarjeta de crédito o débito, eliminando la necesidad de disponer de una cuenta en una entidad específica y ampliando la accesibilidad para un mayor número de usuarios. En julio de 2024, se habilitó la opción de transferencia bancaria como medio de pago, suprimiendo las limitaciones de importe o de entidad emisora de tarjetas, lo que ofreció una mayor flexibilidad para pagos de cuantías elevadas. Con la llegada de Bizum, la Junta ha logrado que prácticamente todos los sistemas habituales de pago digital estén ya operativos, adaptando sus servicios públicos a los hábitos digitales de empresas y ciudadanos. Esta estrategia responde a una clara modernización de la gestión económica y tributaria, orientada a facilitar el cumplimiento voluntario, reducir cargas administrativas y avanzar hacia una Administración más cercana y eficiente.

La consejera Carolina España ha enfatizado que la integración de Bizum representa "un paso más en nuestro objetivo de acercar la Administración a la ciudadanía, utilizando los mismos medios de pago digitales que ya forman parte de su vida diaria y eliminando barreras innecesarias en el cumplimiento de sus obligaciones". Esta declaración subraya la filosofía detrás de la medida: no solo se trata de añadir una nueva opción de pago, sino de adaptar la administración a la realidad tecnológica y a las expectativas de los ciudadanos. La facilidad de uso de Bizum, su inmediatez y su amplia penetración en la sociedad española lo convierten en una herramienta ideal para este propósito, contribuyendo a una administración pública más moderna, eficiente y centrada en el usuario. La Junta de Andalucía, a través de estas innovaciones, busca consolidar su posición como una administración pionera en la digitalización de sus servicios, beneficiando directamente a millones de andaluces y empresas que operan en la comunidad autónoma.