La Junta de Andalucía inicia el gasto de 14,5 millones para las elecciones autonómicas de 2026

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, mantiene en secreto la fecha de las elecciones autonómicas que deberán celebrarse como muy tarde en junio en 2026, defendiendo su prerrogativa a convocarlas cuando estime oportuno, pero ya ha puesto a la administración andaluza en modo electoral. Y no sólo en términos políticos buscando inversiones de relumbrón en todas las provincias sino también impulsando los contratos técnicos para que los comicios puedan celebrarse con todas las garantías.

El Consejo de Gobierno ha iniciado el gasto de 14,5 millones de euros (14.422.570 euros exactamente) para la planificación y ejecución de los contratos logísticos, como las papeletas o las urnas; el desarrollo y las pruebas del sistema de escrutinio y la transmisión de datos; las campañas institucionales; la coordinación entre las diferentes administraciones implicadas, así como el diseño y gestión del dispositivo tecnológico y de seguridad.

Ciberseguridad

El expediente de la Consejería de Presidencia e Interior recoge expresamente que este gasto es una “estimación” teniendo en cuenta el gasto de procesos electorales anteriores y la subida del IPC. Y añade que se incluyen las nuevas necesidades de ciberseguridad y control y gestión de la información electoral. Un capítulo muy importante en las últimas convocatorias electorales, a pesar de que el sistema electoral español tiene varios sistemas de garantías, como son los interventores y apoderados de los diferentes partidos políticos que son los primeros interesados en velar por la rigurosidad de los recuentos.

La primera parte de este gasto se hará en este mismo año 2025. Según consta en la información oficial, en pocas semanas se van a iniciar los concursos públicos abiertos por valor de 7 millones de euros; 5,5 millones están destinados a la recogida, procesamiento, difusión y publicación de los resultados de las elecciones al Parlamento de Andalucía 2026.

A ello se suma el suministro de papeletas, sobres e impresos que se van a utilizar en el proceso electoral, por un importe de 1,2 millones de euros. Para la campaña de creatividad de la publicidad institucional, el Gobierno andaluz reserva 165.770 euros, que se adjudicarán también mediante concurso público.

La mitad del presupuesto se destina a pagar al personal y a sufragar las dietas

Personal

La otra mitad del gasto electoral andaluz está destinado al pago de personal que trabaja para que las votaciones se realicen con todas las garantías. El personal de la Junta de Andalucía, incluyendo un seguro contratado al efecto, percibirá poco más de un millón de euros. Para pagar a la Junta Electoral de Andalucía y las juntas electorales provinciales, los gastos de desplazamientos de los miembros de las mesas electorales, así como las compensaciones por horas extra para los secretarios de ayuntamientos, y las dietas de los ciudadanos que estén en las mesas electorales se destinan 2,1 millones de euros. La Junta paga también a las polícias locales y autonómica.