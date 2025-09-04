La Junta y el Gobierno vasco se reúnen el lunes para tratar el reciente conflicto sobre los menores migrantes

La Junta de Andalucía y el Gobierno vasco mantendrán una reunión el lunes en Madrid un encuentro para abordar el tema de los menores migrantes no acompañados que llegan a Euskadi procedentes de Andalucía, según ha explicado este jueves el Lehendakari, Imanol Pradales.

En una entrevista a RNE, recogida por Europa Press, Pradales ha explicado que llamó recientemente a Juanma Moreno después de unas declaraciones "absolutamente desacertadas y erróneas" en las que se refirió que a Euskadi se le había reconocido el efecto "frontera norte", lo que les había permitido no tener que acoger menores extranjeros no acompañados y ser "favorecidos" en el reparto realizado por el Gobierno central.

Según ha indicado, Pradales le explicó personalmente a Moreno que era "absolutamente falso, incierto y no se ajustaba a la realidad" que Euskadi hubiera sido reconocida como "frontera norte". "Ojalá, ojalá, porque es verdad que quien tiene el reconocimiento de frontera norte -Islas Baleares, Islas Canarias, Ceuta o Melilla- tiene un tratamiento económico y tiene una serie de ayudas determinadas por parte del Gobierno central.

Pradales ha asegurado que entiende que Andalucía lo pida porque "las pateras llegan también a las costas de Andalucía y tienen 900 kilómetros de costa".

"Me parece que la petición es lícita y legítima, como entiendo que lo es la nuestra, que tenemos un efecto 'muga' (frontera) con el Estado francés y en los últimos años hemos tenido que atender a 40.000 personas migrantes en tránsito", ha añadido.

El lehendakari ha manifestado que no entendía por qué "había que enfrentar a Andalucía con Euskadi" y le recordó a Moreno que "uno de cada dos menores no acompañados que llegan a Euskadi llegan en autobús desde Andalucía". Pradales ha señalado que pidió a Moreno colaboración para abordar ese fenómeno porque también hay "mafias" que están trabajando con menores, que "no son mercancía" sino personas.

Pradales ha manifestado que "afortunadamente" la respuesta del Moreno fue que la consejera del ramo andaluza y la vasca, Nerea Melgosa, se van a reunir este lunes en Madrid. "La política es así, hay un problema, hay que abordarlo, hay que hablarlo, hay que intentar no estar permanentemente generando crispación a través de los medios de comunicación y tensión, y es lo que hice, llamé directamente al presidente de Andalucía y, posteriormente, hemos puesto ya en marcha un grupo de trabajo que espero que dé sus frutos. Es la manera que entiendo de hacer política, indirectamente del color político que tenga el presidente o presidenta de turno de cada comunidad", ha manifestado.