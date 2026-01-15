La Junta de Andalucía flexibiliza las ratios escolares para adaptarlas a la demografía

El número de alumnos por aula dejará de aplicarse de un modo uniforme en los centros educativos andaluces a partir del próximo curso. Es la consecuencia de la entrada en vigor de una orden de la Consejería de Educación que regula el procedimiento de admisión de los escolares para mejorar la planificación educativa desde el segundo ciclo de Educación Infantil hasta Bachillerato en los centros públicos y privados concertados.

La nueva norma modifica un artículo de la orden de 2020, que desarrolla a su vez el Decreto 21/2020 sobre la admisión del alumnado, de modo que flexibiliza la ratio del alumnado por aula, pasando a fijarse con carácter anual mediante una resolución de la Dirección General competente en planificación educativa.

Según la orden, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía este jueves, las ratios para cada curso deberán aprobarse antes del inicio del procedimiento ordinario de admisión y publicarse en el BOJA y en el portal web de la Consejería antes del plazo de presentación de solicitudes.

La determinación anual de la ratio deberá basarse en criterios objetivos y homogéneos, entre los que se incluyen la evolución demográfica, la distribución territorial del alumnado, la oferta educativa existente, la atención a la diversidad y la disponibilidad de espacios y recursos públicos. Con ello, la Administración educativa pretende adecuar la planificación escolar a la realidad de cada zona de escolarización.

Aunque la orden no fija directamente las nuevas ratios numéricas, abre la puerta a una reducción progresiva del número de alumnos por aula, especialmente en el segundo ciclo de Educación Infantil y, de forma gradual, en Educación Primaria. Esta medida se enmarca en los acuerdos alcanzados en 2025 tanto con las organizaciones sindicales del profesorado como con las patronales y sindicatos de la enseñanza concertada, orientados a mejorar el sistema educativo y las condiciones laborales.

La norma destaca que la ratio establecida tendrá un carácter instrumental, al servicio de la planificación educativa y del procedimiento de admisión, y no supondrá en ningún caso la superación de los límites legales vigentes. El cálculo de plazas escolares seguirá realizándose, como hasta ahora, multiplicando el número de unidades autorizadas o concertadas por el número de alumnos fijado por unidad para cada curso.

La Junta de Andalucía busca con esta modificación normativa una gestión más flexible y eficiente de las plazas escolares, una atención más individualizada al alumnado y una mejora global de la calidad educativa, en un contexto marcado por los cambios demográficos y la redistribución de la población escolar en la comunidad autónoma.