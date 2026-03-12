La Junta de Andalucía desactiva el Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones tras más de 13.700 incidencias

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha desactivado en la noche de este jueves, 12 de marzo, el Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía una vez se ha dado por superada la fase de recuperación en la comunidad autónoma. El 23 de enero se activó, por primera vez para este enjambre de borrascas y río atmosférico, la fase de preemergencia, que se elevó a fase de emergencia, situación operativa 1, el 27 de enero. Días después, el 3 de febrero, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, como director del Plan, lo elevó a situación operativa 2.

Con la mejora de la situación y el descenso de escenarios y emergencias activas, cabe recordar que se llegaron a desplegar hasta seis Puestos de Mando Avanzado (PMA) en diferentes localidades y se llegó a trabajar hasta en 23 escenarios distribuidos en 30 municipios de las provincias de Cádiz, Córdoba, Málaga, Sevilla, Granada y Jaén, comenzó la desescalada: el 14 de febrero, se descendió a situación operativa 1 y el 16 de febrero se pasó a la fase de recuperación que hoy se ha dado por superada.

En total, se han coordinado durante la fase de emergencia un total de 13.749 incidencias en la región. La provincia de Cádiz concentró la mayoría de los avisos recibidos con 2.736, seguida de Jaén con 2.260 y Sevilla con 2.168. Le siguen Granada (1.958), Málaga (1.503), Córdoba (1.461), Almería (1.109) y Huelva (554). La jornada que concentró más emergencias fue la del día 28 de enero, con 2.017 debido al paso de las borrascas Joseph y Kristin en Andalucía.

Este episodio de inundaciones, de gran intensidad y duración, llegó a motivar el desalojo de más de 11.000 personas, se llegaron a remitir hasta una decena de alertas de Protección Civil (Es-Alert), se restringió la movilidad en las zonas más afectadas y se suspendió la actividad educativa lectiva presencial en los momentos en los que la suma de los avisos meteorológicos, situación de las infraestructuras y carreteras y el estado de los cauces, lo hicieron necesario.

Para hacer frente a esta emergencia se creó un comité asesor compuesto por los titulares de todas las consejerías afectadas, así como un comité de operaciones encargado de vertebrar todas las medidas que la dirección del Plan y el director de la Emergencia pusieron en marcha para garantizar la seguridad de los andaluces. También se activó el Equipo de Valoración de Riesgos de la Comunidad Autónoma, un gabinete de información, pieza esencial para involucrar a la población y prevenir riesgos, y un comité técnico compuesto por científicos y expertos en hidrogeología y movimiento del terreno del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), del Instituto Geográfico Nacional (IGN) y el Instituto Andaluz de Geofísica de la Universidad de Granada, el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos, para atender la circunstancia específica de Grazalema y la serranía. También se activó al Colegio de Trabajadores Sociales para apoyar y acompañar a las familias afectadas.