La Junta de Andalucía cree que la denuncia del PSOE-A sobre contratos de emergencia del SAS "se desinfla": "Les ha salido mal la jugada"

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha considerado este viernes que la denuncia de los diputados del Grupo Socialista sobre la contratación del Servicio Andaluz de Salud (SAS) por el procedimiento de emergencia habilitado durante la pandemia de Covid-19 "se desinfla cada día que pasa".

Así se ha pronunciado la consejera portavoz en una atención a medios en Granada antes de visitar las instalaciones de la empresa Sídn Digital Thinking, y al hilo de la decisión del Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla, conocida este viernes, de inadmitir una ampliación de la querella presentada por el Grupo Socialista sobre contratos del SAS realizados en distintas provincias andaluzas, al entender que no es competente para instruir diligencias al respecto de ellos.

Carolina España ha defendido que dicho juzgado de Sevilla, "de alguna forma, ha pinchado la burbuja de esa denuncia" del PSOE-A, cuyos representantes "decían que había un gran escándalo" en relación a esta cuestión de los contratos, según ha continuado poniendo de relieve la consejera.

Para la portavoz de la Junta, "estamos viendo cómo el juzgado ha dicho que no se puede poner bajo sospecha todo, puesto que no hay pruebas", y "aquí se demuestra que no hay un gran escándalo", sino "una estrategia del Partido Socialista para atraer a Andalucía el bulo, la mentira" y "el fango".

En esa línea, Carolina España ha agregado que al PSOE-A "al final le ha salido mal la jugada", si bien ha advertido de que "tendremos que estar atentos" y "preparados, porque la máquina de la mentira de (Pedro) Sánchez" y María Jesús "Montero seguramente va a aparecer dentro de poco sacándose otro bulo de la chistera".

En todo caso, la consejera portavoz ha aseverado para concluir que por parte del Gobierno andaluz ya dijeron "en su momento" que "aquí no hay caso, y lo que vamos a hacer es seguir trabajando para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, de los andaluces, y para seguir transformando nuestra tierra", ha finalizado.