Juanma Moreno a Vox: "Menos cachondeo con los aranceles de vuestro amigo"

Para Juanma Moreno, Vox es un comodín al que nunca querría recurrir, aunque siempre estará ahí por si lo necesitase para gobernar. Para Vox, Juanma Moreno es una fuente de potenciales votantes, lo ataca sin matices porque la ruptura definitiva no es posible. La aritmética parlamentaria contiene más milagros que los Evangelios. Así que el portavoz de Vox en la Cámara andaluza, Manuel Gavira, ha dedicado la sesión de control a bombardear por tierra, mar y aire la legislatura de Juanma Moreno. Hasta se han reído del presidente de la Junta cuando éste ha achacado el creciente temor de los andaluces al paro a la incertidumbre económica que ha espoleado la guerra arancelaria de Trump. Enfadado por las risotadas, Moreno les ha contestado: "Menos cachondeo con los aranceles de vuestro amigo".

María Márquez, en la sesión del jueves. / María José López/Europa Press

La oposición en las sesiones de control las lideraba Manuel Gavira, aunque ahora tiene que compartir cartel de los más enérgicos con la socialista María Márquez. Este jueves, sin embargo, Moreno se había aprendido la lección de cómo responder a los golpetazos de la Márquez, ha ido sobre seguro, ha evitado ofuscarse, aunque al citarle a los dirigentes y ex cargos del SAS imputados por dos jueces, el presidente de la Junta ha contestado con el caso de Ábalos, Koldo y Jésica. "¿Habla usted con los cargos del SAS imputados, señor presidente?", le ha preguntado Márquez, a lo que Moreno ha respondido: "¿Habla usted con Ábalos, Koldo y Jésica?" Los socialistas lo consideran una pequeña victoria, porque, en efecto, el caso del SAS poco tiene que ver con prostitución, mordidas y otros vicios, aunque el PP lo tiene claro: a cada acusación de corrupción, responderán con un gran espejo donde reflejar esto del "tú más".

Moreno se siente seguro con el último sondeo del Centra, el CIS andaluz, que le otorga la mayoría absoluta y un decrecimiento para el PSOE. Le queda poco más de un año de legislatura, convocará las elecciones para que se celebren en junio de 2026 y cree que María Jesús Montero no le hará el mínimo daño, pero el presidente de la Junta no raspa votos en el caladero de Vox. Los de Gavira, los de Santiago Abascal, no están sufriendo una repercusión electoral por la atrabiliaria guerra comercial de Donald Trump. Ni se inmutan, y si Juanma Moreno se echa hacia la izquierda, deja al descubierto el flanco derecho.

Manuel Gavira, portavoz de Vox. / María José López/EP

Vox lo sabe, y le pega duro. Manuel Gavira le ha propuesto con sorna y bastante intencionalidad una serie de lemas que Juanma Moreno debería llevar en su campaña. Por ejemplo, "Muérete, esperando la dependencia". O "con Moreno Bonilla, Salud no responde". "Moreno Bonilla empobrece a Andalucía". "Moreno Bonilla maltrata a Andalucía". Gavira no tiene límites, sabe que el PP nunca llegará a desprenderse de ellos si lo necesitan para gobernar. Como ocurre en Valencia o en el Ayuntamiento de Sevilla, donde José Luis Sanz le ha montado a los voxeros una oficina de maternidad.

Las elecciones andaluzas serán en junio de 2026. Moreno va a agotar hasta el último momento este mandato, porque quiere cumplir y porque cree que el PSOE de María Jesús Montero sólo puede ir a peor. Sin embargo, lo que reflejan las tripas del Centra es que el PSOE de Montero ha mejorado la intención directa de voto, la que se hace sin cocina, en cuatro puntos respecto al último barómetro que se hizo en diciembre, cuando el líder era Juan Espadas. No obstante, no hay un peligro inminente, no hay un efecto Montero de momento, y el Gobierno andaluz cree que la Atención Primaria mejorará en los meses venideros.

A la legislatura andaluza, por tanto, sólo le queda un año. Se nota. A la izquierda del PSOE, Por Andalucía sigue manteniendo una unidad que en el resto del país es imposible, en el grupo siguen los parlamentarios de Podemos, Izquierda Unida y Más Andalucía, y ésa parece que será la fórmula que repitan en junio de 2026. Para Izquierda Unida y su líder federal, Antonio Maíllo, un buen resultado de la reedición de Por Andalucía es un aval para replicar la coalición a nivel nacional. Casi un imposible, pero Maíllo también viene de hacer rectificar al Gobierno por la compra de las balas a Israel.

La otra izquierda, la de Adelante Andalucía, la de Teresa Rodríguez, es una izquierda de camisetas, es efectista, pero abriga poco. Si portavoz, Ignacio García, heredero aventajado de la retórica de la gaditana, aprieta, pero siempre se cuida de no irritar del todo al PP de Juanma Moreno. Intereses comunes, hay feeling.