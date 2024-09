Juanma Moreno vaticina elecciones generales en menos de un año y suscribe en parte la política migratoria de Meloni

Antes de la reunión con el jefe del Ejetutivo, Pedro Sánchez, en el Palacio de la Moncloa, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se ha mostrado convencido este viernes de que en el año 2025 se celebrarán elecciones generales.

En declaraciones esta mañana en Telecinco, el presidente de la Junta no cree que Sánchez pueda agotar la legislatura, aunque ha argumento que "todo es imprevisible" porque el presidente del Gobierno ha demostrado "que es capaz de llevar al extremo las posibilidades en términos políticos, vulnerando reglas que incluso no están escrita, pero que todos los presidentes anteriores habían cumplido" y él no tiene ese "límite mental".

Sin embargo, Moreno ha considerado que Sánchez "lo tiene muy difícil" y está al frente de un Gobierno "agotado", "paralizado" y que no tiene viabilidad, "sin presupuestos, sin capacidad de sacar leyes adelante, sin poder sacar iniciativas, en clarísima minoría, y acosado por casos de corrupción".

"Creo que este Gobierno está completamente limitado y soy de los que pienso que no puede aguantar más de un año en este gobierno", ha indicado Moreno, convencido de que en el año 2025, habrá elecciones generales en España.

De otro lado, Juanma Moreno ha señalado que es de "ciencia ficción" y que no lo ve bajo ningún concepto que Junts y PP "puedan participar en una moción de censura" contra Pedro Sánchez, aunque ha querido dejar claro que cualquier decisión corresponde a la dirección nacional de su partido.

Ha indicado que si bien, en el pasado, el PP tuvo una relación estable y fluida institucionalmente con un partido de centro derecha como CiU, en el día de hoy, Junts, el partido de Carles Puigdemont, "nada o poco tiene que ver con eso", por lo que ha insistido en que ve "bastante inviable" un acercamiento.

Política migratoria

Moreno también ha sostenido que "parte del modelo" de la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, en relación a la migración "se puede suscribir y otras partes no", y ha apostillado que "el problema" en esta cuestión es que "en España no hay política migratoria". Así lo ha comentado al hilo de la reunión que este pasado jueves mantuvo en Roma el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, con la primera ministra italiana dentro de su gira para buscar una "alianza europea" contra la inmigración ilegal.

Preguntado por la política migratoria del Gobierno italiano que lidera Giorgia Meloni, el presidente andaluz ha señalado que "está claro que ha despertado interés en Europa" y "ha conseguido rebajar el 60 por ciento de la inmigración irregular" que llega a Italia, mientras que en España "ha aumentado un 60 por ciento".

Además, Moreno ha destacado la visita que realizó el pasado lunes el primer ministro británico, del Partido Laborista, "de izquierda", Keir Starmer, a la proia Meloni "para ver qué es lo que está haciendo" la gobernante italiana en su país.

Dicho esto, el presidente de la Junta ha puesto de relieve que en Italia, "con las luces y las sombras de lo que está haciendo la señora Meloni", se puede decir que "hay una política" migratoria, "que te puede gustar más o menos", pero "el problema es que en España no hay política migratoria", ha añadido.

En esa línea, Moreno ha criticado que en España "no hay control de las fronteras, no hay un refuerzo de la frontera como se ha pedido, no se han pedido los medios y los recursos de Frontex a la Unión Europea, como sí lo ha pedido Meloni", que "ha puesto dinero en los países de origen precisamente para intentar que esos ciudadanos no lleguen a su territorio", según ha abundado el presidente andaluz para valorar a continuación que la primera ministra italiana "ha puesto una batería de medidas y de iniciativas encima de la mesa que está generando y causando un efecto positivo".

Frente a ello, el presidente de la Junta ha insistido en señalar que "no existe política migratoria" por parte del Gobierno de España, y al hilo ha alertado de que las islas Canarias y la ciudad autónoma de Ceuta están "absolutamente colapsadas", así como de que los servicios sociales de Andalucía están "al 120%, o sea, por encima de sus capacidades", porque la administración andaluza está "asumiendo, con un principio de solidaridad, migrantes que vienen de otras partes, especialmente de Canarias".

Moreno ha remarcado que la inmigración "es necesaria en España", pero debe ser "ordenada", y "lo que no podemos es aceptar una emigración absolutamente descontrolada, descoordinada", porque "no tenemos ni capacidades ni servicios para asumirla", ha añadido para advertir a renglón seguido de que "cada vez que el Gobierno nos manda 120, 140 ciudadanos de origen de otros países del norte de África, nosotros tenemos que reforzar la sanidad y los servicios sociales".

Además, el presidente de la Junta ha criticado que por parte del Gobierno "no se nos informa, ni a nosotros ni a los ayuntamientos, no sabemos exactamente qué van a hacer" con los migrantes que llegan, y en esa línea ha reprochado al Ejecutivo central su "falta de transparencia y planificación", su "improvisación permanente en la política migratoria, que es lo que está llevando a este caos que está viviendo España, que no habíamos vivido nunca" con anterioridad, según ha concluido sentenciando Juanma Moreno.