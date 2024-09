Juanma Moreno "por supuesto" que se reunirá con Pedro Sánchez si lo llama

"Por supuesto" que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se va a reunir con Pedro Sánchez si éste lo llama a una reunión bilateral. Así de rotundo lo ha dicho este lunes durante la inauguración de la nueva sede judicial de Lucena, en Córdoba, explicando que defiende por encima de todo su papel institucional como presidente de todos los andaluces. Juanma Moreno ha detallado que es su responsabilidad como representante institucional: "Soy el representante ordinario del Estado y es muy importante defender y garantizar las relaciones institucionales", ha afirmado.

Es más, ha asegurado que el presidente del Gobierno "es mi presidente", así que "por supuesto que allí estaré si me llama para hablar, dialogar y buscar lo mejor para Andalucía y España", ha detallado marcando así su propia estrategia dentro del PP nacional y, sobre todo, al margen de las opiniones (e intento de directrices) de Isabel Díaz Ayuso que ha reclamado un boicot a estos encuentros.

Juanma Moreno ha dicho que en ese encuentro pedirá a Sánchez que "retire el proyecto del cupo catalán y mantenga la igualdad fiscal", además de insistir en su postura como presidente andaluz contra el concierto fiscal en Cataluña y contra la Ley de Amnistía: "Me voy a dejar la piel para defender la igualdad de todos los españoles, piensen lo que piensen y vivan donde vivan".

Las declaraciones del presidente de la Junta no son inocentes en ningún caso ya que se producen después de la cumbre de presidentes del PP en la que se han conjurado para no pactar una financiación bilateral con el Estado. Además, este mismo lunes Alberto Núñez Feijóo ha dicho en una entrevista en televisión que también ha pedido a sus presidentes de comunidades autónomas que no acepten "la quita de la deuda" autonómica que va a ofrecer Pedro Sánchez.