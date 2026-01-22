Juanma Moreno, sobre las secuelas del accidente de trenes de Adamuz: "Era un escenario de guerra, soy persona y también me ha afectado todo esto"

"A mí también me ha afectado todo esto. Soy persona y no estoy acostumbrado a vivir situaciones tan duras". Ha sido la confesión que en la tarde de este jueves, con la voz entrecortada, ha hecho el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, tras culminar la recuperación de los últimos dos cuerpos que quedaban por localizar después del accidente de trenes de Adamuz. El número de víctimas mortales asciende a 45 personas, mientras que seis heridos, uno de ellos menor de edad, continúan ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Los dos últimos cadáveres se han localizado en el vagón 2 del Alvia, que tras el choque quedó encajado en una vaguada de cuatro metros. El convoy se redujo a un "amasijo de hierro" que arrastró tierra encima, por lo que ha sido necesario utilizar maquinaria pesada para el rescate.

Moreno ha explicado que, durante horas, los operarios han trabajado "palmo a palmo" retirando toneladas de hierro, mientras los bomberos, con sus manos, barrían la tierra y extraían el metal. Las dos víctimas se han localizado donde se sabía que viajaban, en las filas 4 y 5, y entre la recuperación de un cuerpo y otro apenas han transcurrido 15 minutos, ha detallado Moreno, quien ha valorado "la cadena de trabajo colectivo" y la "ingente labor" de estos últimos días.

Asistencia en salud mental para las víctimas

Este jueves, y tras culminar las labores de rescate, la Junta de Andalucía ha levantado el dispositivo de emergencias de nivel 1, lo que conlleva que el despliegue sobre el terreno finalice. Sí se mantendrá en los próximos días, y previsiblemente durante meses, el dispositivo de atención en salud mental para las víctimas que siguen hospitalizadas y para sus familiares, así como para los efectivos de la Guardia Civil o los bomberos que han formado parte del dispositivo.

"Me contaron que hay bomberos que se habían echado a llorar, porque han tenido que extraer cadáveres con sus propias manos. Eso tiene un impacto emocional que en un primer momento, con la adrenalina, no sale, pero que al cabo de los días sí", ha subrayado Moreno, quien ha hablado del lugar del suceso como de un "escenario de guerra".

Una "situación de caos"

"Había cinco o seis cadáveres en el suelo por la sacudida de los trenes. Era una situación de caos: ruido, frío, sangre, muerte, destrucción...", ha intentado describir Moreno para poner en valor el trabajo desempeñado por los servicios de emergencias y por las decenas de voluntarios y vecinos de Adamuz que se desplazaron al lugar del suceso para ayudar. En este contexto, la "enorme profesionalidad ha ayudado a salvar muchas vidas", ha reconocido.

Ha explicado que la primera llamada al teléfono de emergencias 112 se produjo a las 19:44 del domingo y que a las 20:02 llegó la primera ambulancia al lugar de los hechos. Desde ese momento, el goteo fue incesante, a un ritmo de una ambulancia por minuto. "Se hizo un triaje sobre la marcha y se pintaban las manos de los heridos según su gravedad. Intervino una unidad especializada en grandes catástrofes", ha explicado Moreno, quien ha incidido en que se trabajó sin aliento.

Medalla de Oro de Andalucía para el pueblo de Adamuz

El presidente ha avanzado, de hecho, que la Junta de Andalucía tendrá en cuenta una hipotética candidatura para conceder al municipio de Adamuz la próxima Medalla de Oro de Andalucía, porque ha subrayado que han ejemplificado la "grandeza del pueblo andaluz, mostrada en forma de solidaridad". La comparecencia de Moreno, de hecho, ha tenido lugar en la caseta municipal de la localidad, con cientos de mantas y edredones llevados por los vecinos el domingo por la noche para atender a las víctimas. "Nos sentimos muy orgullosos y lo tendremos muy en cuenta", ha destacado.

Moreno se ha desplazado a primera hora de la mañana al puesto de mando avanzado instalado junto a la estación de la localidad cordobesa para seguir en primera persona los trabajos de recuperación de los cuerpos de las últimas dos víctimas que quedaban por localizar. También han estado presentes los familiares de estos dos desaparecidos. Por la zona han sobrevolado helicópteros de la Guardia Civil, y se ha visto a agentes del Instituto Armado peinar tramos de las vías en buscas de indicios y pruebas que puedan ayudar a concretar las causas del siniestro.

"Máxima transparencia" en la investigación

El responsable del Ejecutivo andaluz ha sido especialmente cauteloso y no ha querido ofrecer detalles de la investigación. Sí ha dicho que "debe haber una máxima transparencia, porque las víctimas y la sociedad la van a necesitar y porque hay que recobrar la confianza en el transporte ferroviario", ha valorado.

Tampoco ha querido entrar en trifulcas políticas: "Estamos de luto oficial y hay dos familias rotas. No voy a entrar en polémicas en un día como este. Tiempo habrá para que se investigue y se sepa lo que ha sucedido, pero ahora es el momento del restablecimiento de la dignidad de las víctimas", ha insistido a preguntas de los medios de comunicación.

En las calles del municipio cordobés se mantiene un silencio sobrecogedor. Las campanas de la iglesia de San Andrés Apóstol han llamado a un funeral en esta tarde gélida de invierno, y la caseta municipal ha abierto sus puertas para que los vecinos que llevaron mantas y edredones en la noche del domingo pasaran a recogerlas. Las que queden en el recinto al llegar la noche serán donadas a Cáritas en una nueva muestra de solidaridad, ha explicado el Ayuntamiento.