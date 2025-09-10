Juanma Moreno recuerda el nuevo plan de climatización en el inicio del curso: "Ya no es excepcional llegar a 40 grados en mayo"

La Junta de Andalucía acometerá un nuevo plan de climatización que renovará el que ha estado en vigor desde 2019. Será un nuevo programa de adaptación de los centros educativos a las altas temperaturas que anunció ya el pasado mes de junio la Consejería de Educación y que este miércoles ha recordado el presidente, Juanma Moreno, aprovechando el inicio del curso escolar en los colegios.

"Ya no es algo excepcional llegar en mayo a 40 grados, incluso en abril; y en junio pues los colegios se conviertan en sitios muy complicados, también en septiembre", ha dicho Moreno en el municipio onubense de Almonte después de asistir a la jornada de apertura de un colegio, refiriéndose a la posibilidad de episodios de calor que se producen a lo largo de cuatro de los meses lectivos. Moreno ha recordado el anuncio de Educación y ha recordado el nuevo plan, dotado con 55 millones de euros para que los colegios y institutos públicos adapten las instalaciones.

En una comparecencia en la que se ha referido a la necesidad de combatir los efectos del cambio climático, Moreno ha retomado los datos ofrecidos en junio por la consejera de Educación, Carmen Castillo: el Plan de Bioclimatización que desde 2019 ha destinado 170 millones de euros a diferentes actuaciones en 452 centros educativos y este nuevo programa, que incluye medidas para otros 80 centros con una dotación de 30 millones de euros. El total del gasto de la Junta al término de este nuevo plan habrá sido de 190 millones.

Los sistemas de refrigeración, entre otros, son los de género adiabático, la instalación de paneles solares fotovoltaicos para la producción de energía eléctrica renovable, según incluía la información de la Consejería de Educación el pasado junio.

El presidente de la Junta hizo un repaso de los grandes datos de la educación escolar en Andalucía. Un total de 708.604 alumnos de Infantil, Primaria y Educación Especial, 2.744 colegios y más de 55.000 docentes. El lunes, por su parte, será el turno para la Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional, Educación Permanente de Adultos, con más de 886.000 estudiantes y el día 22, se incorporarán los de enseñanza de régimen especial, otros 88.000 alumnos.

Desde 2018 hasta 2025 el presupuesto a la educación pública ha crecido un 50%, dijo Moreno, quien cifró en más de 9.000 millones de euros. Consciente de que queda "mucho por mejorar", Moreno se ha referido a lo que se está haciendo para contribuir a tener mejores indicadores como la reducción en 6,5 puntos de la tasa de abandono escolar y el aumento de 10 puntos la titulación entre jóvenes de 20 y 24 años.

Moreno ha agradecido a las organizaciones sindicales y patronales los acuerdos alcanzados como la equiparación salarial de los docentes andaluces con la media nacional, o el acuerdo para sumar a la educación pública andaluza 6.500 profesores, 3.000 este mismo año. Ha destacado que Andalucía cuenta "con la plantilla de especialistas más amplia, hasta un total de 14.000 en este curso, un 37% de crecimiento los últimos siete años, porque cada alumno es único y todos merecen desarrollar su potencial hasta el límite de sus propias capacidades".

También se ha referido al mantenimiento del Plan de Ayuda a las familias al que se destinan 200 millones de euros que incluye medidas como la gratuidad de los libros de texto que beneficia a 885.000 estudiantes en Andalucía con una inversión aproximada de 57 millones de euros o el mantenimiento de los precios de servicios como el servicio de comedor que utilizarán 204.000 niños en 2.049 centros públicos y el transporte escolar gratuito, unos 95 000 alumnos.