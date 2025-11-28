Juanma Moreno se quita un peso de encima

Cuando Juanma Moreno pidió la celebración del Debate del Estado de la Comunidad en plena explosión del caso Mascarillas de Almería y con algunas incertidumbres sobre los cribados del cáncer de mama, la oposición se frotó las manos; el momento más delicado y se exponía públicamente. Pero tenía sus razones; pretendía alejarlo lo más posible de la convocatoria electoral, que el posible varapalo político se olvidase cuanto antes mejor.

Tenía la opción de haberlo fechado el 22 y 23 de diciembre, el Día de la Lotería lo tapa todo, pero también entrañaba un riesgo ya que se daba el argumento del miedo servido en bandeja a la oposición. Ahora, cuando ya se han cerrado las dos sesiones del debate, Moreno ha salido mucho más tranquilo de lo que entró. Es cierto que la suerte lo ha acompañado. Justo antes de que interviniese en el debate la portavoz socialista, Koldo y Ábalos entraban en prisión, subiendo de escala el escándalo nacional y, aunque no tapa la corrupción de Almería, sí dejaba sin argumentos a sus principales rivales políticos. No es la primera vez que le pasa. En el debate político del mes de junio en el Parlamento coincidía con la entrada en prisión de Santos Cerdán, otro secretario de Organización del PSOE, como le recordaba el propio Moreno a la portavoz socialista María Márquez.

El presidente andaluz no ha tenido prisas en los debates. Más bien todo lo contrario. Según el reglamento del Parlamento, los portavoces tienen un tiempo tasado, veinte minutos, mientras que el presidente puede hablar sin límite de tiempo. Y así lo ha hecho en estos dos días. Juanma Moreno se ha situado en el atril tranquilamente, sonriente, "hasta sobrado", según la valoración de la oposición. Con datos de bonanza económica, inversión, creación de empleo... No ha temido debatir con ningún portavoz, recordando en varias ocasiones la ausencia de la candidata socialista, María Jesús Montero, que no ha aparecido por el Parlamento. El jueves tenía sesión de control en el Congreso de los Diputados pero hoy viernes está de visita en Lebrija, en la provincia de Sevilla.

Es una prueba más de la dificultad que tiene Montero para compaginar sus altas responsabilidades como vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda con su candidatura a la Junta y la Secretaría General del PSOE; una situación que desde el PP explotan todo lo que pueden. También son conscientes de eso en el PSOE, sobre todo cuando ven al otro rival en las urnas, Antonio Maíllo, que tampoco es diputado andaluz sentado en la tribuna de invitados.

Y hay otro dato relevante. El Gobierno andaluz ya sí da por cerrada la crisis de los cribados del cáncer de mama. Hoy terminan de realizarse las pruebas a las 2.317 mujeres afectadas por los errores en los cribados (salvo dos casos que expresamente han pedido retrasarlo unos días) y no se han detectado más personas afectadas. Y, aunque se mantiene una cierta tensión con la Asociación Amama, lo cierto es que forman parte de la comisión de cribados y hay una vía de entendimiento. Moreno le dijo al PSOE desde la tribuna que las estaba "utilizando" "y eso es muy feo", una acusación que Márquez rebatió, "¿se cree que las mujeres son tontas o que no piensan?".

También hay datos demoscópicos. El Gobierno maneja datos que cifran en un 2% la pérdida de apoyo electoral al PSOE en plena crisis de los cribados, unos votos que irían a parar a la formación que lidera Antonio Maíllo, cuya sola designación ya ha supuesto un crecimiento en Por Andalucía. Hay que recordar que el Barómetro Andaluz del Centra que se conoció pocos días después de saltar el escándalo ponía en riesgo la mayoría absoluta de Juanma Moreno en la Junta.