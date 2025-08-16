Juanma Moreno exige al Gobierno más medios para la "situación excepcional" de incendios

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, durante una intervención en el Parlamento andaluz.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha hecho este sábado un llamamiento al Gobierno para exigir más medios y recursos para que las comunidades autónomas puedan hacer frente a los incendios en gran parte de España durante este verano.

En un mensaje publicado en su cuenta oficial de la red social X, Moreno ha puesto de manifiesto que el Gobierno central "debe poner todos sus medios a disposición de las comunidades autónomas para luchar contra los incendios", según ha recogido Europa Press en una nota.

"La situación es excepcional y la Unidad Militar de Emergencias (UME) no es suficiente", ha afirmado el presidente, que además ha destacado que la Junta de Andalucía "está ayudando en distintos puntos de España" y que su gabinete hará "todo lo que esté" a su "alcance".

En la misma línea se ha pronunciado el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, que en la misma red social le ha solicitado al Gobierno central que "tiene que reaccionar ya ante la gravedad de los incendios en España".

"Es urgente apoyar la gran labor de la UME y bomberos forestales con unidades especializadas de ingenieros, logística y transporte de Fuerzas Armadas. Hacen falta todos los recursos disponibles", ha advertido Sanz.