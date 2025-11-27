Juanma Moreno se enfrenta al último debate del Estado de la Comunidad en su momento político más débil

El último debate sobre el Estado de la Comunidad de la legislatura se inicia este jueves en un clima crispado, de tensión, también de nervios entre los grupos políticos, pero sobre todo, en el momento político más débil del presidente andaluz, Juanma Moreno, desde que llegó al Palacio de San Telmo en enero de 2019.

Moreno quiere presentarlo como un balance de sus años de Gobierno y demostrar, con datos económicos sobre todo, que Andalucía ha progresado en los últimos siete años gracias a las políticas impulsadas por su Gobierno. Y su mensaje político será que queda mucho por hacer y que la clave pasa por la “mayoría de estabilidad”.

Pero frente tendrá a una oposición que no está dispuesta a dejar pasar las crisis que rodean al Ejecutivo andaluz, empezando por los errores en los cribados del cáncer de mama, el procedimiento judicial por los contratos de emergencia del SAS y el escándalo del caso Mascarillas que está afectando gravemente al PP de Almería.

Claro que desde el PSOE también son conscientes del daño que les hacen los casos de corrupción de Ábalos, Koldo y Cerdán, además de los que afectan a la familia del presidente Sánchez. Y, mientras tanto, Vox parece recoger las simpatías de los andaluces indignados.