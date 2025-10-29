Juanma Moreno cancela su viaje a Valencia para el funeral de la dana ante el retraso de su vuelo y las incidencias por lluvias

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, no viajará finalmente este miércoles a Valencia para asistir al funeral de Estado que tendrá lugar esta tarde por las víctimas de la dana del 29 de octubre de 2024 que causó más de 200 muertes. Según han informado fuentes del Gobierno andaluz, el presidente ha decidido quedarse finalmente en Andalucía ante "el retraso que acumulaba ya la salida del vuelo" que lo debía trasladar a Valencia, "unido a las lluvias que estaban cayendo en una parte" de la comunidad autónoma andaluza, con "numerosas incidencias".

El funeral, que coincidirá con el primer aniversario de la catástrofe, arrancará a las 18:00 horas en Valencia, con la previsión de que se prolongue durante alrededor de una hora, y estará presidido por los Reyes de España. En este acto está previsto que se lean los nombres de los 237 fallecidos en la tragedia, de los que 229 murieron en la provincia de Valencia, siete en Cuenca y Albacete y otra en Málaga.

El primer aniversario de esta dana ha coincidido con una jornada de intensas precipitaciones en Andalucía occidental, por las que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha llegado a mantener activo aviso de nivel rojo --el de máximo nivel-- durante varias horas en la provincia de Huelva.

El Centro de Coordinación de Emergencias (Cecem 112) en Andalucía ha atendido más de medio millar de incidencias relacionadas con este Fenómeno Meteorológico Adverso (FMA) de lluvias y tormentas que ha afectado especialmente a las provincias de Huelva y Sevilla y a la zona más occidental de la región andaluza. También se han atendido casos en Cádiz, Córdoba, Málaga y Granada.

Juanma Moreno, que este miércoles por la mañana ha aprovechado un acto que tenía convocado en Sevilla con representantes de asociaciones de enfermos de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) para lanzar un mensaje a la ciudadanía pidiendo máxima prudencia por este fuerte temporal de lluvias, asistió el año pasado al funeral religioso que también por las víctimas de la dana de octubre de 2024 se celebró en la catedral de Valencia el 9 de diciembre.