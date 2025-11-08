Juanma Moreno advierte a sus militantes para que no se dejen "arrastrar a ese fango"

Ha sido un puro formalismo, pero esa es la esencia de los congresos de los partidos. De manera que Juanma Moreno ha presentado su candidatura para presidir el PP andaluz y ha obtenido un respaldo del 99,95%, superando el récord que logró en el congreso de hace cuatro años y que entonces fue del 98,98%. "No es un apoyo a mí, sino de toda la militancia para que sigamos trabajando y logremos la mayoría de la estabilidad", ha dicho nada más conocer el resultado. "Os prometo que voy a dejarme la piel y la vida para que cumplir el objetivo de esa mayoría". En esta ocasión, sólo tres compromisarios no lo han votado.

Pero lo importante de la jornada han sido los mensajes que ha trasladado a sus afiliados a los que manda a las calles, a las puertas de los colegios, y a las fiestas familiares a convencer a todos los andaluces "de que el PP es partido que mejor ha defendido los servicios públicos en Andalucía". Moreno no lo ha dicho expresamente pero se le ha entendido; el enemigo a batir en las urnas ya no es el PSOE sino Vox y por eso les ha pedido que "no se dejen arrastrar por ese fango al que quieren acostumbrarnos". Es más, "en medio del ruido, vamos a seguir dando ejemplo de responsabilidad, dignidad y respeto a los ciudadanos de España. Somos así, educados y respetuosos con quien no piensa igual que nosotros". Unas palabras, por cierto, que casan poco con la arenga incendiaria que el secretario general del PP nacional, Miguel Tellado, había pronunciado apenas cuatro horas antes en el mismo escenario.

El presidente del PP se ha dirigido sólo una vez al plenario del cónclave durante los dos días que llevan de congreso, y ha situado a su partido en el centro, alejándose de Vox, sin nombrarlo, y del PSOE, también sin mentarlos, "algunos no soportan a dónde hemos llegado, creen que somos unos intrusos", ha dicho.

La sanidad

El asunto ha estado flotando por todos los rincones del congreso con debates encendidos, opiniones encontradas, argumentarios salidos del partido, pero nadie se había atrevido a decirlo encima del escenario y ante el plenario. Ha sido Moreno quien lo ha hecho con una reflexión serena, tranquila y haciendo una comparación entre su manera de actuar ante el conflicto de los cribados por el cáncer de mama, y la de Mazón. "Es mi responsabilidad y mi obligación, yo doy soy siempre la cara", ha dicho. "Primero pedimos perdón, un plan para solucionar los problemas y asumir las responsabilidades. No somos infalibles pero sí incansables".