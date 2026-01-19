Juanma Moreno advierte que podrían aumentar los fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz: "Parece que hay fallecidos a los que aún no hemos podido acceder"

Maquinaria pasada trabaja en estos momentos en los vagones siniestrados tras la tragedia ferroviaria de Adamuz. Así lo ha confirmado desde la caseta municipal de la localidad cordobesa el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien señala en declaraciones a los medios de comunicación que "parece que, y ojalá no fuese así, todavía hay personas fallecidas a las que no hemos podido acceder" -el último dato oficial eleva las víctimas mortales a 39-. Al respecto, prosigue, Adif mantiene activo un operativo "en los vagones del Alvia Madrid-Huelva que sufrió la colisión mayor". No obstante, reconoce, "la maquinaria pesada tiene difícil encaje para poder actuar sobre el terreno y elevar esos vagones para que puedan trabajar bomberos, médicos forenses y Guardia Civil", por lo que "los técnicos hablan de otra opción, que sería la de ir partiendo vagones hasta identificar a las personas fallecidas".

En cualquier caso, el presidente del Ejecutivo andaluz destacaba la encomiable labor de todos los profesionales desplegados en el punto donde se produjo el accidente entre el Iryo y el Alvia, así como aseguraba que "nunca había visto algo así, me ha impactado mucho", refiriéndose a la imagen que acababa de presenciar en el puesto de mando próximo al lugar del siniestro. La tragedia ha sobrecogido, especialmente, a Huelva, dado que gran parte de los pasajeros eran onubenses que viajaban en el Alvia que partía desde Madrid.

Moreno actualizó también el balance de heridos. La relación de hospitalizados asciende a 48, de los que una docena están en la Unidad de Cuidados Intensivos, "aunque por lo que parece no hay un elemento crítico vital en este sentido", expresaba. "Tenemos previsiones positivas con las personas ingresadas", añadía. "Nuestra preocupación está ahora con los que están en la UCI, que confiamos en que salgan; y sobre todo, con el sufrimiento de familias que están completamente rotas y que, además, no podemos certificarles de forma fehaciente que ese ser querido es su hijo, su hija, su hermana...".

El presidente del Gobierno andaluz insistía en que ahora el trabajo está centrándose en los vagones del Alvia que sufrieron la colisión mayor, "y donde durante toda la noche se ha ido trabajando en la identificación de los cuerpos". En este sentido, llamaba a los familiares de las víctimas o de los desaparecidos a acudir al centro cívico Poniente Sur, en Córdoba capital, "donde están desplegados muchos profesionales para atenderles y hacer las verificaciones pertinentes".

Juanma Moreno ha querido cerrar su declaración trasladando su pésame "a todos los familiares que, tristemente, han perdido a un ser querido en este accidente, y decirles que se está haciendo un gran trabajo para excarcelar e identificar a las víctimas".

El accidente se produjo a las 19:39 horas del domingo, cuando un tren Iryo (6189) descarriló en una recta sin causas aún conocidas. Se desprendieron los últimos vagones de cola, que fueron a impactar contra un convoy Alvia que iba desde Madrid hacia Huelva y viajaba en una vía paralela pero en sentido contrario. El impacto de la máquina Alvia con los restos del Iryo fue brutal. El maquinista es uno de los fallecidos.