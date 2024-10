Juan Espadas organiza un frente municipal para hacer oposición a la Junta

El PSOE andaluz quiere abrir un frente municipal al Gobierno de Juanma Moreno. Para ello, este viernes ha constituido lo que denomina Consejo Municipalista del PSOE andaluz, un órgano recogido en los estatutos del partido y del que forman parte noventa alcaldes y alcaldesas de todas las provincias así como portavoces de los grupos municipales. Juan Espadas ha designado presidente del mismo al regidor de Dos Hermanas, Paco Rodríguez, quien es también secretario de Política Municipal de la Ejecutiva Regional; Patricia Cavada, alcaldesa de San Fernando, será la vicepresidenta, en lo que podría considerarse un guiño para integrar a los regidores más críticos con su gestión.

Y su primer asunto sobre la mesa es la financiación local. Espadas reclama un cambio de modelo en los fondos que reciben los municipios de la Junta de Andalucía y que les permita hacer frente a los servicios públicos esenciales que prestan a sus vecinos, "Moreno Bonilla ignora la voz y las propuestas de los ayuntamientos. No puede creer que esto va de recetar y de que pague otro, como critica a otra administración. Traslada sus responsabilidades a los ayuntamientos, pero no los recursos económicos".

"Derogar la Ley Mordaza es un compromiso electoral de Pedro Sánchez" Juan Espadas ha explicado que el acuerdo parlamentario con EH Bildu para la reforma de la Ley 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana, la Ley Mordaza, responde a "un compromiso electoral del Partido Socialista y del presidente del Gobierno, lo que no era un asunto fácil", así como que "el Gobierno se está esforzando en acercar posturas para que puedan ser votadas por una mayoría de diputados". Espadas ha afirmado que la norma "plantea claramente una afección a derechos individuales", si bien no ha dado nada por cerrado. "Las propuestas deben negociarse y más con la situación del arco parlamentario en el Congreso por lo que estamos ante un primer acuerdo, y hay margen para poder analizar distintas opiniones. Ya veremos en qué términos queda el texto".

Transferencia de impuestos

En este sentido, Juan Espadas reclama que la hacienda autonómica traslade a los ayuntamientos una parte de los impuestos que pagan los vertederos de residuos y que se destinarían precisamente a la recogida y tratamiento de basuras. En el mismo sentido, reclama parte del canon del agua que cobra la Junta para que los municipios puedan pagar sus infraestructuras de depuración y saneamiento de aguas. Y junto a estos impuestos, el líder del PSOE andaluz reclama una "evaluación del gasto de los fondos Next Generation para repasar si están ayudando o no al reequilibrio territorial o si hay comarcas que se están quedando atrás".

Claro que no son las únicas demandas a la Junta. "Hay muchos asuntos sobre sanidad, educación o dependencia en lo municipal. O hablamos de eso o no hablamos de nada porque todos los días recibimos en el Parlamento a responsables municipales, a asociaciones de vecinos que no pueden están muy preocupados porque sus centros de salud cierran los fines de semana. Entre el servicio de ambulancias y el cierre de los centros de salud en los municipios pequeños, los vecinos tienen verdadera angustia".