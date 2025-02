El ex secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, cierra definitivamente su etapa en la política andaluza. El de este jueves fue su último Pleno en el Parlamento de Andalucía donde ha entregado el acta como diputado por Sevilla para centrarse en su papel como portavoz del PSOE en el Senado, un encargo que Pedro Sánchez le hizo con el argumento de darle “más visibilidad”. La salida de Juan Espadas estaba prevista tras la designación de María Jesús Montero como secretaria general pero tiene muchas consecuencias políticas que van más allá de las que afectan al propio portavoz en el Senado.

Siguiendo su particular estilo, se despidió de todos en el Parlamento con sonrisas, buenas palabras y educadas maneras, empezando por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, a quien envió un mensaje a primera hora de la mañana para informarle de su decisión. Una cortesía que Moreno le agradeció en público y que es la muestra de la relación que ambos han mantenido. Siempre guardando las formas y manteniendo un diálogo abierto aunque no siempre haya fructificado. Y esa es una de las incertidumbres que ahora se abre y que preocupa en el seno del Gobierno andaluz. No saben cómo serán las relaciones con el PSOE a partir de ahora. Andalucía ha permanecido al margen del fango que se estila en Madrid, sobre todo en el Congreso y el Senado, si bien está por ver qué tipo de oposición decide hacer María Jesús Montero. Sobre todo teniendo en cuenta que la vicepresidenta del Gobierno no va a medirse directamente con Juanma Moreno y que ella no tiene escaño en el Parlamento autonómico.

Lo que sí parece claro es que no será tan sencillo pactar. En la sesión de control de este jueves, el propio Moreno decía que se iban a romper acuerdos que estaban ya cerrados, un extremo que negaban desde el PSOE en la primera discrepancia: “Había conversaciones pero no estaba nada cerrado”. Sin nombrarlo, todos hablaban del nombramiento del nuevo Defensor del Pueblo Andaluz, un cargo que ostenta Jesús Maeztu y cuyo mandato está caducado y hay que renovar. Había un nombre (el de una mujer) encima de la mesa y, ahora se ha pospuesto. ¿Hasta que pase el Congreso Regional del PSOE? Probablemente. Porque no es el único asunto encima de la mesa.

A Juan Espadas lo va a sustituir Verónica Pérez, susanista y ex secretaria general del PSOEde Sevilla. Su entrada en el Parlamento es la prueba de que María Jesús Montero quiere integrar a todas las familias, empezando por los partidarios de Susana Díaz que hay repartidos por todas las provincias. Pero obligará al PSOE a ponerse de acuerdo con el PP porque hasta ahora Verónica Pérez es miembro del Consejo de Administración de la RTVA, un cargo emanado del Parlamento. Para nombrar a su sustituto en este órgano, deberán contar con los votos populares.

La reorganización del grupo

Otro asunto importante que deberán resolver tras la salida de Juan Espadas es la reorganización del grupo parlamentario socialista. La nueva dirección política del partido deberá elegir a quién quiere de portavoz para que confronte con Juanma Moreno en las sesiones plenarias y también sobre quiénes recaerá el peso de la estrategia de la oposición, los temas a plantear o cómo se mantiene el proceso judicial abierto contra el SAS por los contratos de emergencia.

En su despedida, Juan Espadas estuvo escoltado “por las dos leonas”, como él mismo las llamó en tono coloquial: la actual portavoz Ángeles Férriz y la portavoz adjunta María Márquez. El papel de ambas está en entredicho a la espera de que María Jesús Montero tome una decisión. Lo único que está claro es que la portavoz será una mujer pero se da la circunstancia de que ambas podrían ser elegidas secretarias generales del PSOE en sus respectivas provincias dentro del proceso de renovación en el que está inmerso el partido. O a eso es a lo que barajan aspirar.

Ángeles Férriz está sopesando presentarse a la Secretaría General de Jaén a la que también aspira Juan Latorre, alcalde de Arjona, que parece ser el favorito de la actual dirección de Francisco Reyes. ¿Es también una medida de presión? Es posible. Sobre todo porque Montero ya ha dicho en reiteradas ocasiones que sólo quiere una candidatura que recoga a todas las sensibilidades en las provincias. El caso de María Márquez es diferente ya que en Huelva no hay tanto debate; cuenta con apoyo de varias familias por el momento.

Y lo que está claro es que ambas deberán centrarse en una sola tarea: o la portavocía o la secretaría general de su provincia.

Aplausos de PPy PSOE e insultos desde Vox El último Pleno del Parlamento en el que Juan Espadas votó, se cerró con unas palabras de reconocimiento del presidente de la Cámara, Jesús Aguirre, quien le agradeció su “talante y capacidad de negociación” y le deseó mucha suerte en la defensa de Andalucía desde el Senado. Unas palabras que terminaron con el aplauso de los dos grupos mayoritarios de la Cámara, PPy PSOE, y a los que no se unieron ni los diputados de Por Andalucía ni los de Adelante Andalucía. Ni los de Vox que empezaron a levantarse nada más que Aguirre empezó a pronunciar su despedida. Lo más llamativo de todo fue que mientras los diputados de Vox se levantaban y salían del salón de plenos uno de ellos gritó “golfo”, una palabra que se pudo escuchar claramente con los aplausos de fondo del resto de los parlamentarios que despedían así al jefe de la oposición.

El papel de Espadas en la Cámara Alta

Juan Espadas llega al Senado con plena dedicación aunque seguirá viviendo en Sevilla y aprovechará el AVE para trabajar. Su objetivo es que la Cámara Alta no se convierta sólo en un lugar para “recibir” (el PP tiene mayoría absoluta) sino en el que también el PSOE pueda hacer propuestas. La financiación autónomica, un asunto capital para Andalucía será uno de los temas principales de debate en la Comisión de las Comunidades Autónomas en la que Espadas es también el portavoz.