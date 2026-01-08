Jaén avanza hacia la alta velocidad con un baipás que evitará el transbordo en Córdoba

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha formalizado el contrato para redactar el estudio informativo que permitirá conectar la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla con el corredor Córdoba-Jaén. La inversión asciende a 534.031,55 euros, IVA incluido, tras la adjudicación del pasado mes de noviembre de 2024.

El proyecto contempla la construcción de un baipás previo a la estación de Córdoba, lo que evitará el trasbordo actual y reducirá significativamente los tiempos de viaje. Con una inversión estimada de 400 millones de euros, la actuación permitirá acortar el trayecto entre Madrid y Jaén en más de 50 minutos, situándolo en tres horas, según anunció el ministro Óscar Puente.

Situación actual de la conexión ferroviaria

En la actualidad, los servicios ferroviarios entre Madrid y Jaén se articulan mediante dos corredores principales. El primero utiliza la LAV Madrid-Sevilla con servicios de altas prestaciones, obligando al trasbordo en Córdoba para continuar en media distancia hasta Jaén. El segundo emplea servicios de media distancia a través de la línea 04-400, pasando por Alcázar de San Juan.

Características técnicas del nuevo baipás

El estudio formalizado analizará una conexión ferroviaria directa desde la LAV Madrid-Sevilla, suprimiendo la entrada en la estación cordobesa. Para lograrlo, será necesario articular una nueva conexión o baipás entre la alta velocidad y la línea convencional Córdoba-Jaén, incluyendo un nuevo cambiador de anchos que permita la compatibilidad entre ambas infraestructuras.

Las líneas ferroviarias que se conectarán pertenecen a la Red Básica de las redes Transeuropeas del Transporte, con mayor prioridad a nivel europeo. Asimismo, forman parte de los dos grandes corredores que atraviesan España: el Mediterráneo y el Atlántico.

Proceso de evaluación y alternativas estudiadas

Previamente, el Ministerio elaboró el correspondiente estudio de viabilidad que analizó cinco alternativas para el nuevo baipás. Todas ellas avalaban la rentabilidad socioeconómica de la actuación, aunque sin grandes diferencias entre sí. La elección definitiva deberá resolverse en el estudio informativo cuyo contrato acaba de formalizarse.

El alcance del documento será el necesario para servir de base al proceso de información pública y audiencia a las administraciones públicas afectadas, conforme a la normativa del sector ferroviario y de evaluación ambiental vigentes, hasta llegar a la aprobación definitiva.

Beneficios para la ciudadanía y el territorio

Los principales beneficiarios de esta actuación serán los habitantes de la ciudad de Jaén, que dispondrán de una conexión ferroviaria más rápida, eficiente y cómoda con la red española de alta velocidad. Además, la sociedad en su conjunto se beneficiará al reducirse la demanda de vehículo privado y, con ello, la congestión y la contaminación.

Esta infraestructura responde a los objetivos de la Estrategia de Movilidad Sostenible, Segura y Conectada 2030, encaminada a mejorar la cohesión social, el crecimiento económico y solventar los problemas reales de movilidad mediante un transporte ferroviario sostenible desde el punto de vista social, económico y ambiental.

Impulso ferroviario en la provincia jiennense

Paralelamente a esta actuación, el Ministerio de Transportes ha impulsado un plan de trabajos para desarrollar la red ferroviaria en la provincia de Jaén. Recientemente se ha contratado por 2,2 millones de euros los estudios y proyectos para la integración del ferrocarril en la capital jiennense.

Además, se ha adjudicado otro contrato por cuatro millones de euros para mejorar la movilidad en el entorno de su estación de tren. En lo referente al transporte de mercancías, durante el verano se licitaron por 14,14 millones de euros las obras de adecuación a los servicios de Autopista Ferroviaria en la provincia.