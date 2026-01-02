La incidencia de la gripe en Andalucía cae 30 puntos en Navidad

Andalucía ha registrado un descenso notable en la tasa de incidencia del síndrome gripal durante la semana de Navidad, comprendida entre el 22 y el 28 de diciembre. Los datos revelan una caída de más de 30 puntos, pasando de 79 a 45,2 casos por cada 100.000 habitantes. A pesar de esta disminución significativa, el consejero de Sanidad, Antonio Sanz, ha hecho un llamamiento a la cautela, instando a la población a no relajar las medidas de prevención frente a la gripe y el conjunto de infecciones respiratorias agudas (IRA).

Sanz, ha señalado que este pronunciado descenso en la incidencia, aunque positivo, podría estar influido por los días festivos de la temporada navideña. Esta circunstancia sugiere que la reducción observada podría no ser sostenida, y se anticipa un posible repunte en el número de casos durante las próximas semanas. De hecho, la región se mantiene en niveles considerados epidémicos, lo que subraya la importancia de la vigilancia continua y la aplicación de protocolos sanitarios. La Junta de Andalucía cuenta con un plan de acción específico contra la gripe y un Plan de Alta Frecuentación (PAF) para hospitales y centros sanitarios, que se activa según la demanda asistencial.

En el mismo periodo, del 22 al 28 de diciembre de 2025, la tasa global de incidencia de infección respiratoria aguda en Atención Primaria también experimentó una bajada, situándose en 299 casos por 100.000 habitantes, frente a los 475,1 registrados la semana anterior (15-21 de diciembre de 2025). La Consejería de Sanidad ha detallado que la distribución de estas infecciones respiratorias agudas es heterogénea entre las provincias andaluzas. Cádiz presenta los valores máximos con 423,9 casos, mientras que Málaga registra los mínimos con 209. Otras provincias muestran las siguientes incidencias: Almería con 213,3 casos por 100.000 habitantes; Córdoba con 273,9; Granada con 281,5; Huelva con 260,6; Jaén con 325,5 y Sevilla con 337,7.

Profundizando en los datos específicos del síndrome gripal, la incidencia por provincias durante la semana analizada muestra variaciones significativas. Las cifras se distribuyen de la siguiente manera: Almería registra 21,8 casos por 100.000 habitantes; Cádiz, 52,1; Córdoba, 55,5; Granada, 58,7; Huelva, 40,7; Jaén, 36,7; Málaga, 38,8 y Sevilla, 58,7. Estos datos reflejan que, si bien la tendencia general es a la baja, la situación epidemiológica puede variar considerablemente de una provincia a otra, lo que requiere una monitorización constante y respuestas adaptadas a cada territorio. El consejero Sanz ha insistido en que Andalucía se ha adelantado al Ministerio con su propio plan de acción frente a la gripe, lo que permite una gestión más ágil y específica de la situación sanitaria regional.

La Junta de Andalucía ha implementado un plan de acción frente a la gripe, que incluye el ya mencionado Plan de Alta Frecuentación (PAF) en hospitales y centros de salud. Este plan se activa en función de la demanda asistencial, garantizando una respuesta adecuada ante picos de afluencia. Una de las medidas clave asociadas al PAF es el uso de la mascarilla. Su utilización es obligatoria en aquellos centros sanitarios donde el Plan de Alta Frecuentación se haya activado en al menos tres ocasiones durante los últimos siete días. En el resto de los centros sanitarios de la comunidad, el uso de la mascarilla está encarecidamente recomendado como medida de protección adicional. Antonio Sanz ha recalcado que, más allá de estas medidas, la vacunación es la herramienta más eficaz para proteger tanto a la población general como a las personas más vulnerables frente a la gripe y otras infecciones respiratorias.

La campaña de vacunación en Andalucía sigue en marcha, con cifras significativas de inmunización. Hasta la fecha, 1.881.411 andaluces se han vacunado frente a la gripe, y 768.030 han recibido la vacuna contra la COVID-19. Estos datos reflejan un esfuerzo considerable por parte de la administración y la ciudadanía para aumentar la protección colectiva. Por provincias, la distribución de las vacunaciones contra la gripe es la siguiente: Almería, 151.719 personas; Cádiz, 236.657; Córdoba, 199.097; Granada, 233.469; Huelva, 104.131; Jaén, 175.834; Málaga, 339.926 y Sevilla, 440.578. En cuanto a la vacunación frente a la COVID-19, las cifras provinciales son: Almería, 54.300 personas; Cádiz, 93.306; Córdoba, 76.422; Granada, 93.928; Huelva, 42.431; Jaén, 62.223; Málaga, 138.064 y Sevilla, 207.356. Estos números demuestran el compromiso de la población andaluza con la salud pública.

Un aspecto crucial de la estrategia de salud pública en Andalucía es la inmunización contra el Virus Respiratorio Sincitial (VRS), principal causante de la bronquiolitis en lactantes. Hasta el momento, 40.939 menores de seis meses han sido inmunizados frente a este virus en la comunidad autónoma. Esta cifra representa un impresionante 94,6% del total de bebés nacidos en Andalucía desde el 1 de abril de 2025, además de incluir a prematuros menores de doce meses y a menores de dos años con patologías graves. La distribución provincial de esta inmunización es la siguiente: Almería, 4.174 bebés (93,8%); Cádiz, 5.102 (94,9%); Córdoba, 3.469 (95,2%); Granada, 4.421 (94,4%); Huelva, 2.284 (95,9%); Jaén, 2.722 (97,3%); Málaga, 7.207 (92,3%) y Sevilla, 9.405 (95,5%). Estos datos reflejan el éxito de la campaña de inmunización en proteger a los más pequeños y vulnerables de la población.