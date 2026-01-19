Incertidumbre, tristeza y rabia en Atocha tras el accidente de Adamuz: "No hay suficiente información"

Incertidumbre, rabia y tristeza son algunas de las emociones que se palpan este lunes en la estación de Atocha de Madrid después del accidente de tren ocurrido en Adamuz (Córdoba), que ha dejado hasta el momento 39 fallecidos y más de un centenar de heridos.

"No sabemos lo que va a pasar" o "espero de corazón que la gente esté bien", han sido algunas de las declaraciones de los usuarios afectados por la cancelación de los trenes entre Madrid y las estaciones andaluzas. Muy pocos de ellos han querido hablar ante la búsqueda de alternativas para llegar a sus destinos.

Hay pasajeros que han encontrado otras vías de transporte. Es el caso de Francisco, quien vino el viernes con cuatro compañeros de Málaga para hacer unos exámenes este lunes. Tenían planificada su vuelta en la tarde de este lunes, pero finalmente se irán en un coche alquilado.

"Creemos que no hay nadie afectado de los que conocemos porque nosotros vamos a Málaga y no a Huelva, que ha sido uno de los perjudicados. Anoche recibimos un mensaje SMS de Renfe diciéndonos que pasásemos a reclamar y que sentían las molestias, pero que al menos en el día de hoy no iba a haber ningún servicio de comunicación ferroviaria", ha detallado a Europa Press.

El usuario ha lamentado que no se hayan ofrecido alternativas. "Nos han dicho simplemente que pasemos a la oficina, me imagino que para que nos devuelvan el importe del billete que hemos pagado, pero ya es cuestión de cada uno buscarse la vida de cómo volver", ha indicado.

Sebastián también había venido a Madrid este fin de semana para estar con su pareja. Anoche salió su tren, pero 30 minutos después se paró "sin ninguna explicación". Posteriormente, se les explicó que era imposible avanzar por el accidente y que tenían que volver a Madrid.

"La información que se manejaba en Atocha a las once de la noche era que mucha gente iba a estar afectada. Desconocían qué iba a pasar con la reubicación de pasajeros o con los transportes y nos pidieron que fuésemos a descansar a alguna parte. Yo me he quedado en la casa de mi pareja pero otros no han tenido la misma suerte", ha manifestado.

El usuario, que tenía un billete a Sevilla, ha conseguido un sitio en un autobús que ha puesto en disposición Renfe, pero que únicamente se dirige a Córdoba. "Allí va a ser mucho más fácil encontrar cómo llegar a casa, pero estoy seguro de que si me quedo aquí en Madrid la cosa se va a volver una bola", ha expresado.

Pedro, quien también tenía un billete para una estación andaluza, ha criticado la gestión de Renfe por dejar "al libre albedrío" el alojamiento de cada uno pasadas las diez de este domingo. "Yo me he buscado un tren de media distancia que pasa por Extremadura, que tarda la polca. No hay suficiente información y no se está invirtiendo en infraestructura cuando cada vez hay más usuarios y más trenes. Esto ya viene pasando de hace mucho tiempo", ha censurado.

Atención psicológica a los afectados y a los familiares

En el exterior de la estación de Atocha se ha desplegado un dispositivo con servicios sanitarios y psicosociales para las víctimas y familiares del accidente. Cerca de 40 personas se han atendido y seis de ellos eran familiares de los afectados, tal y como ha informado el subdirector de Protección Civil de la Comunidad de Madrid, Pascual Galera, según cita Europa Press en una nota.

"Hemos contado con personal de Renfe y de Iryo para cubrir las necesidades de los familiares que venían a consultar por sus propios familiares y de las víctimas que se han desplazado desde la zona accidentada hasta aquí", ha apuntado. Por ahora, han desplazado a tres personas leves a los hospitales.

Desde anoche han llegado alrededor de cinco autobuses con personas que se han trasladado desde la zona siniestrada hasta la capital. "La mayoría que ha pedido apoyo buscaba que les escucharan y desestresarse de la situación que habían vivido", ha trasladado.

El jefe de supervisión de guardia de Emergencias Madrid, Juan José Jiménez Mediavilla, ha informado que su equipo ha realizado un total de 16 atenciones a familiares y cuatro traslados hospitalarios de viajeros.

"Las primeras familias que llegaron tenían más problemas para contactar, pero según ha ido transcurriendo la noche los sistemas de comunicación han ido mejorando y han tenido más datos. Con la máxima intimidad, hemos intentado dar el mayor calor a gente que viene en un momento muy complicado", ha señalado.

En la misma línea, la jefa de guardia de Summa-112, Almudena Crespo, ha detallado que seguirán en Atocha a la espera de la evolución de la mañana y en función de eso decidirán si tienen que aumentar las dotaciones o "lo que se necesite".

"Han tenido miedo y angustia. Había una señora, por ejemplo, que no sabía nada de su hermano. Hay mucho desconocimiento, pero vamos a estar por si acaso aquí para poder atenderlos y estar a su lado", ha subrayado ante los medios de comunicación.