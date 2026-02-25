Las hablas de María Jesús Montero

Ha generado debate, pero no exactamente el que quería el PSOE andaluz. María Jesús Montero anunció el sábado que va a impulsar una ley de las lenguas andaluzas para defender el acento de la comunidad autónoma y su identidad. Quería decir, claro, de las hablas andaluzas, una propuesta pensada y preparada para las vísperas del 28F. Y que, además, está trabajada; no es fruto de la improvisación. Pero el error lingüístico, nunca mejor dicho, le ha acarreado una polémica que ayer desmentía en las redes sociales, “es más correcto decir hablas andaluzas”, escribía la también vicepresidenta del Gobierno.

Los socialistas andaluces defienden que hasta ahora no se ha hecho ningún desarrollo legislativo en profundidad para defender el andaluz y por eso han anunciado un proyecto de ley que se base en dos pilares.

El primero busca la sistematización y el estudio del andaluz con un método científico que elabore un catálogo del léxico, de las variantes, así como la difusión del “andaluz como la manifiestación y expresión del sentir de los andaluces”, como explica el diputado onubense en el Parlamento autonómico Mario Jiménez, uno de los responsables de la elaboración de esta norma, a este diario.

Los socialistas entienden que es un patrimonio cultural que hay que defender y difundir y la elaboración de esta ley pretende cumplir con ese objetivo.

Motivos políticos

Claro que la difusión científica no es el único motivo para esta ley. También tiene una importante base política. Desde el PSOE andaluz han visto cómo en los últimos años, el PP de Moreno les iba arrebatando progresivamente la bandera de Andalucía que siempre habían enarbolado. La grave situación en la que quedó el partido tras la pérdida de la Junta el 2 de diciembre de 2018 los ha tenido desorientados, desconectados con la sociedad.

Ahora quieren volver a hacerlo preparando la campaña electoral de las andaluzas que se celebrarán en la próxima primavera.

Y por eso plantean esta ley como una defensa de la identidad andaluza “frente a la caricatura permanente y la vinculación del acento andaluz con un tono de desprecio”, explica Mario Jiménez. “La derecha española y el supremacismo cultural de dentro de la M30 sigue considerando al andaluz como pobre e ignorante”, y su acento y su manera de hablar es el vehículo para este menosprecio.

Identificación

Hay una razón demoscópica también para impulsar esta ley. El PSOE maneja datos que revelan que si hay un asunto que une verdaderamente a todos los andaluces es el menosprecio por su acento. Los andaluces se sienten verdaderamente agraviados cuando van fuera de Andalucía y se les caricaturizan por su acento en el debate político o en las redes sociales.

Una realidad que la vicepresidenta y candidata a la Junta María Jesús Montero sigue viviendo en primera persona. Cuando lanzó su propuesta de esta ley, un diputado de Vox la mandó directamente “al logopeda” por su manera de hablar. Los rivales políticos la han criticado en numerosas ocasiones por su acento sevillano que Montero, por cierto, no oculta, más bien todo lo contrario.

Desde el PSOE andaluz consideran que esta defensa del andaluz, de la maneras de hablar de los andaluces, supone un importante valor en términos identitarios que hay que capitalizar. “El Gobierno andaluz no ha hecho nada más que el Día de la Bandera y sacar a pasear a Rojas-Marcos olvidando el papel que tuvo en el referéndum del 28F”, ironiza Mario Jiménez.

En la campaña electoral, el PSOE presentará esta ley con un grupo de expertos que avalen la defensa del andaluz y su cuido como patrimonio común.