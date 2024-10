Un grupo de críticos anuncia una lista alternativa a la de Juan Espadas

Un grupo de socialistas críticos con la dirección de Juan Espadas ha anunciado que presentará un candidato a las elecciones primarias que el PSOE-A debe celebrar antes de la celebración del congreso regional. Bases Andaluzas Socialistas, que así se denominan, está ligada a Luis Ángel Hierro, que ya compitió en las primarias que enfrentaron también a Susana Díaz y a Juan Espadas. En principio, y como se demostró en aquellas elecciones internas, es un grupo minoritario, aunque se le están uniendo algunos susanistas.

En su manifiesto explican que "la situación del PSOE-A en la actualidad, demuestra un claro alejamiento del electorado andaluz, tras cuatro derrotas electorales y una caída del suelo electoral del PSOE-A a los 880.000 votos en las autonómicas de 2022, con 30 diputados socialistas frente a los 58 del PP y con las últimas encuestas indicando un empeoramiento dramático".

El PSOE de Andalucía debe celebrar su 15º Congreso en febrero. Si no hubiera ningún candidato, Espadas se proclamaría sin necesidad de acudir a las urnas. Para que alguien compita, debe reunir, no obstante, los avales necesarios.

Los representantes del Bases Andalzuas Socialistas son Ramón Soto Carrillo, de Almería, militante de la agrupación de Carboneras. Juan Luis Belizón, de Cádiz, mlitante de Chiclana y ex delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en su provincia. Teresa Alonso Montejo, de Córdoba, militante de Lucena.Juan José Martín Arcos, de Granada, militante de Pinos Puente. Javier Martínez Ayllón, de Huelva. María de los Ángeles Jiménez Samblás, de Jaén, y ex delegada de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía. José Ortiz García, de Málaga, militante de y ex alcalde de Torremolinos. Pedro Atienza Montero, de Sevilla, militante de la Agrupación Local Sur Rosa Luxemburgo.