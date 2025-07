Greenpeace pide al TSJA que multe al alcalde de Carboneras por no declara no urbanizable El Algarrobico

La organización ecologista Greenpeace ha reclamado al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) la imposición de multas de entre 150 y 1.500 euros o, en su caso, que deduzca testimonio contra el alcalde de Carboneras, Salvador Hernández, por no haber publicado el nuevo PGOU para hacer efectiva la declaración de suelo no urbanizable en El Algarrobico, donde se asienta el hotel de Azata del Sol, antes del 28 de junio. Se trata de la segunda ocasión (la otra fue en 2018) en la que el Consistorio carbonero aprueba la modificación de su PGOU, pero luego no lo publica en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería, ni se inscribe en el Registro de la Junta, por lo que carece de validez alguna.

En un escrito remitido a la Sala de lo Contencioso-administrativo la entidad recuerda la providencia emitida por el alto tribunal andaluz en la que daba un mes de plazo al Consistorio carbonero para que "publicase y depositase la nueva normativa urbanística" con el fin de que despliegue sus efectos. "Ha transcurrido dicho plazo y, como viene siendo habitual, el Ayuntamiento de Carboneras no ha dado cumplimiento a la citada providencia", expone Greenpeace, cuyos representantes recalcaron que el plazo para depositar en el Registro de Instrumentos Municipales de la Junta de Andalucía el PGOU ya corregido y para publicarlo en el Boletín Oficial de la Provincia como "única forma de garantizar su efectividad y la ejecución del fallo" del TSJA había expirado.

Fuentes del Ayuntamiento de Carboneras han asegurado que desde el equipo de gobierno aún se trabaja de cara a la publicación del nuevo plan de ordenación para devolver la protección ambiental a los sectores ST-1 de El Algarrobico y ST-2, correspondientes a El Canillar, si bien no han fijado plazo para aplicar la medida. La entidad conservacionista ha mostrado su "decepción" ante las "excusas constantes" del Ayuntamiento para "no dar cumplimiento a las ejecuciones pendientes de sentencias firmes", si bien ha asegurado que no "cejará en su empeño de acabar con este monstruo urbanístico en la costa".

Tanto Greenpeace como la Junta incidieron en que el TSJA que se habían solventado los errores de anteriores escritos presentados por el Ayuntamiento de Carboneras y se cumplían todos los requerimientos para declarar no urbanizable los terrenos donde se asienta ilegalmente el hotel, a falta únicamente de la publicación del plan general para que pudiera desplegar todos sus efectos. "El alcalde de Carboneras, Salvador Hernández, incumple de nuevo sus obligaciones con los tribunales, incluso a pesar de asegurar su intención de cumplimiento", se han quejado desde Greenpeace.

Con ello, han asegurado que sigue "el largo proceso judicial iniciado en agosto de 2009" cuando el Ayuntamiento de Carboneras aprobó un PGOU cuya legalidad fue llevada ante los tribunales por Greenpeace. "A pesar de la sentencia que obliga a declarar no urbanizable El Algarrobico por pertenecer al espacio protegido Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, el consistorio sigue sin cumplir los requerimientos judiciales", recalcaron.

De otro lado, desde Greenpeace urgieron a la Junta de Andalucía a iniciar el trámite de expropiación sobre su parte de El Algarrobico para "acelerar" la demolición del inmueble frente a lo que consideran como "estrategias dilatorias" del Ayuntamiento.