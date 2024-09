El Gobierno se reúne esta semana con Andalucía y el resto de las comunidades para tratar sobre vivienda

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana se reunirá el jueves 3 de octubre con los consejeros autonómicos del ramo en una nueva Conferencia Sectorial de Vivienda y Agenda Urbana para continuar con los trabajos del próximo Plan Estatal de Vivienda y la siguiente convocatoria del Bono Alquiler Joven. La reunión se producirá una semana después de que la ministra, Isabel Rodríguez, advirtiera a las autonomías "insumisas" con la ley estatal de vivienda de que no recibirán fondos estatales para vivienda si no cumplen con esta norma que el Gobierno aprobó hace más de un año y medio. La Junta de Andalucía, uno de los gobiernos que no ha adoptado la legislación, tachó la advertencia de "chantaje".

Rodríguez recordó a las comunidades autónomas que alrededor del 70% de los recursos financieros que las autonomías emplean para las políticas de vivienda provienen de fondos del Estado, por lo que si no se hacen cargo del cumplimiento de la ley, condicionará esta financiación a que la cumplan. "No puede tratar por igual", dijo la ministra, a las regiones que están haciendo esfuerzos para cumplir la ley y así ayudar a los ciudadanos que a las que, "por atacar al Gobierno", se muestran "insumisas" con el cumplimiento de la normativa. La ministra puso de ejemplo a la Comunidad de Madrid y al día siguiente hizo lo propio con la Junta de Andalucía la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Un nuevo plan estatal para la vivienda

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana está inmerso en los trabajos del nuevo Plan Estatal de Vivienda para el periodo 2026-2029, con el que quiere ampliar hasta el 9% el parque público de vivienda en España para acercarse a las cifras europeas. El nuevo plan, que sustituirá al que está en vigor para el periodo de 2022 a 2025, pasará por ofrecer más "transparencia y participación ciudadana", según defendió Rodríguez hace unos meses y ha recogido Europa Press en una nota.

La ministra aseguró afirmó en el Senado a principios de septiembre que en el próximo plan de vivienda quería llegar a un acuerdo con las comunidades autónomas para que los fondos públicos destinados a políticas de vivienda se mantengan "siempre públicos" y no vayan a parar a manos de fondos buitres. El Plan de Vivienda de 2022-2025 había destinado hasta la fecha 1.717 millones de euros, de los cuales 1.440 millones habían sido aportados por el Gobierno para la ayuda directa al alquiler, el acceso a la vivienda de los jóvenes o las ayudas a arrendadoras como seguro de protección.

Nueva convocatoria del bono de alquiler joven aún por definir

Otro de los principales ejes de la reunión que el Ministerio de Vivienda mantendrá con las autonomías el jueves será la nueva convocatoria del Bono Alquiler Joven, que Rodríguez ya ha adelantado que se materializará antes de que finalice el año y que contará con una partida presupuestaria mayor. El Gobierno destinó en 2022 y 2023 a este programa de ayudas de 250 euros mensuales destinada a personas con menos de 35 años un total de 200 millones de euros anuales, que repartió entre las distintas comunidades autónomas.

En esta nueva convocatoria todavía sin fecha y sin cifras exactas, el Gobierno aumentará la partida para lograr que "más jóvenes puedan beneficiarse". La ministra ha asegurado que para esta nueva convocatoria ha pedido a los servicios técnicos del Ministerio que "analicen y evalúen" cómo están gestionando las autonomías esta línea de ayudas, porque "con los mismos instrumentos" hay muchas diferencias entre comunidades en cómo se están tramitando los distintos expedientes de ayuda.