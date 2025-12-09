El Gobierno envía a las Cortes la ley que condonaría la deuda de la Junta

El Gobierno ha aprobado este martes el proyecto de ley que permitirá la condonación de la deuda contraída por las comunidades autónomas con el Estado. La de Ley de Medidas Excepcionales de Sostenibilidad Financiera para las Comunidades Autónomas de Régimen Común pasará ahora al Congreso, donde el PSOE y Sumar necesitarían del respaldo de Junts y de ERC para dar el visto bueno definitivo. En el caso de Andalucía, el Gobierno propone una quita de 18.791 millones de euros a la Junta, aunque tendría que ser el Ejecutivo de Juanma Moreno el que solicitase esta condonación.

Por ahora, las comunidades gobernadas por el PP sostienen que no se sumarán a ello, aunque algunas, como Valencia, se encuentran en una situación fiscal muy complicada. La aprobación de la ley conllevará la extinción del dinero que algunas autonomías siguen obteniendo del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).

Esta ley posibilitaría que el Estado asumiese 83.252 millones de euros de la deuda autonómica, lo que permitiría mejorar la situación financiera de las comunidades y facilitaría el acceso a los mercados en mejores condiciones. El ahorro estimado en intereses sería de 6.700 millones de euros. En el caso de la Junta de Andalucía, la cifra llegaría a los 2.600 millones de euros. La razón que esgrime el Gobierno andaluz para oponerse, más allá del rechazo político que le provoca una medida propuesta por ERC, es que el dinero que se ahorre en intereses no podrá invertirlo en gasto social.

Para el Ministerio de Hacienda, la quita corrige "unos desequilibrios que las cuentas de las comunidades arrastran desde hace más de una década y que refleja que la respuesta que se dio en la anterior crisis financiera supuso un fuerte deterioro de las cuentas públicas".

El Gobierno central subraya que la propuesta de condonación se sumará al récord de recursos del sistema de financiación para las autonomías en el año 2026. Las entregas a cuenta batirán un récord, al alcanzar los 157.731 millones de euros. Una cantidad a la que hay que sumar la liquidación positiva del año 2024, lo que eleva la cifra total que recibirán las autonomías a los 170.300 millones de euros.

El proyecto de ley establece cómo se desarrollará el proceso de condonación de deuda por parte del Estado. Este será distinto en función de si la deuda es con el FLA o con entidades privadas. En el primer caso, el Estado asumirá la deuda cancelando o amortizando los saldos vivos de esos préstamos con el FLA hasta que se alcance el importe asignado a dicha comunidad. Se empezará por los préstamos más antiguos hasta llegar a 2019, que podrá ser cancelado o amortizado en su totalidad. A partir de ahí, y si esa región dispusiera aún de margen de condonación, se empezaría con las cantidades de 2024, para después pasar a 2023, 2022, 2021 y 2020, sucesivamente y si fuera necesario.

Para las comunidades, como Madrid, que no tienen cuentas pendientes con el FLA, se les solicitará que trasladen a la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional los datos de su cartera de deuda con terceros actores. Tras seleccionar las operaciones que puedan formar parte de la condonación, la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos acordará que el Estado subrogue la posición deudora de estas autonomías, aunque con el previo consentimiento de los acreedores.