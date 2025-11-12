El Gobierno andaluz publicará "de inmediato" los datos de los cribados aunque exige una herramienta homologada

El Ministerio de Sanidad y los gobiernos autonómicos ha llegado finalmente a un acuerdo para la publicación definitiva los datos de los cribados de cáncer en España después de días de dimes y diretes. Así, las discusiones, había seguido siendo la tónica antes de reunirse este miércoles las administraciones central y autonómicas en el Consejo Interterritorial de Salud. Mientras el Ministerio de Sanidad urgía a las comunidades autonómicas a que hicieran públicos los indicadores de los cribados, aunque fuera "en un mero documento de Excel o de Word", la Consejería andaluza del ramo ha respondido que, en efecto, publicará los datos, aunque ha exigido previamente un sistema uniforme, una herramienta homologada, en los que hacerlo.

Al final, al término de la reunión, el Ministerio de Sanidad ha anunciado en un comunicado recogido por Efe que las administraciones sanitarias del Gobierno central y de las comunidades autónomas han acordado compartir por ahora los tres indicadores básicos de los cribados de cáncer de mama, colon y cérvix -número de invitaciones participar en los programas, respuesta a las mismas y positivos que resulten- antes de ampliar a otros indicadores en el futuro.

Antes de conocerse este acuerdo, la Consejería de Sanidad ha reiterado que publicaría "de inmediato" los indicadores de los cribados en la Red Nacional de Cribados después de la cita del Consejo Interterritorial, que es el órgano que reúne al Ministerio de Sanidad y las administraciones sanitarias autonómicas. El consejero, Antonio Sanz, había "vuelto a exigir" a la ministra "la homologación de los indicadores y la puesta a disposición de una plataforma digital adecuada". Sin esa herramienta, ha afirmado el consejero en una nota de prensa enviada por su gabinete de prensa, "la recogida de datos sobre programas de cribado no será útil".

Sanz ha recordado que "Andalucía nunca se ha negado a dar los datos del cribado", aunque ha reiterado que "la Ponencia de Cribados aún no ha cerrado los trabajos", refiriéndose a un debate de los técnicos ministeriales y autonómicos que pretende homologar los indicadores de las pruebas diagnósticas que las comunidades llevan a cabo para hallar tumores de mama, colon y cérvix en una fase inicial. En este punto, Sanz ha criticado a la ministra, Mónica García, por hacer "un uso partidista del Ministerio, incumpliendo su responsabilidad en materia de cribados", en vez de "cumplir con sus deberes".

Antes de la reunión del Consejo Interterritorial, la ministra de Sanidad había rechazado la justificación de las comunidades autonómicas del PP para no facilitar los datos, alegando que el Ministerio aún no ha desarrollado la herramienta informática donde volcarlos. "Es muy fácil de responder", ha dicho la ministra de Sanidad, pues a lo que deben ceñirse las comunidades autónomas, en relación a la información que deben proporcionar sobre los cribados, es a "a qué población diana se ha invitado, cuánta población ha contestado, cuántos positivos han resultado, cuánto tiempo han tardado en darles la información a las personas que han dado positivo y en hacerle un seguimiento, otro diagnóstico más preciso o un tratamiento".

"Es muy sencillo", había insistido la ministra García, "no necesitan ninguna plataforma especial ni necesitan de ningunos indicadores mágicos. Son los indicadores de cribados de toda la vida, los que llevan funcionando desde hace más de dos décadas", "basta con un mero Excel o un Word", ha subrayado García en unas declaraciones que ha recogido Efe.

Después del anuncio del acuerdo de mínimos, García ha afirmado que espera tener esos datos "en breve". "Cuando quieran nos lo pueden entregar", ha asegurado después de mostrar su satisfacción por que las comunidades del PP hayan "reculado, recapacitado y que hayan entrado al marco de colaborar entre todas las instituciones y darle confianza a los ciudadanos y ciudadanas de este país".