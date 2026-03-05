Los alcaldes de las ocho capitales en el desayuno informativo organizado por el Grupo Joly en Antequera.
Los alcaldes de las ocho capitales en el desayuno informativo organizado por el Grupo Joly en Antequera. / Javier Albiñana

El 'Foro de las ciudades', organizado por el Grupo Joly en Antequera, en imágenes

Los regidores debaten sobre la construcción de un futuro sostenible en un desayuno informativo de 'Málaga Hoy', de la mano de Hidralia

Los alcaldes de las ocho capitales demandan una tasa turística y libertad para aplicarla

Javier Albiñana

Antequera, 05 de marzo 2026 - 07:01

Las ocho capitales andaluzas son diversas pero están unidas por un lazo común: todas están en obras. Desde Almería a Huelva pasando por Cádiz, Málaga, Jaén, Córdoba, Granada o Sevilla hay calles levantadas, inconvenientes para el tráfico y quejas de los vecinos, pero sus respectivos alcaldes y alcaldesas las defienden como sus mayores tesoros: el Metro en Granada, Sevilla o Málaga, el soterramiento del tren en Almería, o la integración del puerto y la ciudad en Huelva y Almería. No es el único asunto en el que están de acuerdo los alcaldes. El Grupo Joly, de la mano de Hidralia, los ha reunido en Antequera para debatir sobre la construcción de un futuro sostenible.

El 'Foro de las ciudades', organizado por el Grupo Joly en Antequera, en imágenes
1/42 El 'Foro de las ciudades', organizado por el Grupo Joly en Antequera, en imágenes / Javier Albiñana
El 'Foro de las ciudades', organizado por el Grupo Joly en Antequera, en imágenes
2/42 El 'Foro de las ciudades', organizado por el Grupo Joly en Antequera, en imágenes / Javier Albiñana
El 'Foro de las ciudades', organizado por el Grupo Joly en Antequera, en imágenes
3/42 El 'Foro de las ciudades', organizado por el Grupo Joly en Antequera, en imágenes / Javier Albiñana
El 'Foro de las ciudades', organizado por el Grupo Joly en Antequera, en imágenes
4/42 El 'Foro de las ciudades', organizado por el Grupo Joly en Antequera, en imágenes / Javier Albiñana
El 'Foro de las ciudades', organizado por el Grupo Joly en Antequera, en imágenes
5/42 El 'Foro de las ciudades', organizado por el Grupo Joly en Antequera, en imágenes / Javier Albiñana
El 'Foro de las ciudades', organizado por el Grupo Joly en Antequera, en imágenes
6/42 El 'Foro de las ciudades', organizado por el Grupo Joly en Antequera, en imágenes / Javier Albiñana
El 'Foro de las ciudades', organizado por el Grupo Joly en Antequera, en imágenes
7/42 El 'Foro de las ciudades', organizado por el Grupo Joly en Antequera, en imágenes / Javier Albiñana
El 'Foro de las ciudades', organizado por el Grupo Joly en Antequera, en imágenes
8/42 El 'Foro de las ciudades', organizado por el Grupo Joly en Antequera, en imágenes / Javier Albiñana
El 'Foro de las ciudades', organizado por el Grupo Joly en Antequera, en imágenes
9/42 El 'Foro de las ciudades', organizado por el Grupo Joly en Antequera, en imágenes / Javier Albiñana
El 'Foro de las ciudades', organizado por el Grupo Joly en Antequera, en imágenes
10/42 El 'Foro de las ciudades', organizado por el Grupo Joly en Antequera, en imágenes / Javier Albiñana
El 'Foro de las ciudades', organizado por el Grupo Joly en Antequera, en imágenes
11/42 El 'Foro de las ciudades', organizado por el Grupo Joly en Antequera, en imágenes / Javier Albiñana
El 'Foro de las ciudades', organizado por el Grupo Joly en Antequera, en imágenes
12/42 El 'Foro de las ciudades', organizado por el Grupo Joly en Antequera, en imágenes / Javier Albiñana
El 'Foro de las ciudades', organizado por el Grupo Joly en Antequera, en imágenes
13/42 El 'Foro de las ciudades', organizado por el Grupo Joly en Antequera, en imágenes / Javier Albiñana
El 'Foro de las ciudades', organizado por el Grupo Joly en Antequera, en imágenes
14/42 El 'Foro de las ciudades', organizado por el Grupo Joly en Antequera, en imágenes / Javier Albiñana
El 'Foro de las ciudades', organizado por el Grupo Joly en Antequera, en imágenes
15/42 El 'Foro de las ciudades', organizado por el Grupo Joly en Antequera, en imágenes / Javier Albiñana
El 'Foro de las ciudades', organizado por el Grupo Joly en Antequera, en imágenes
16/42 El 'Foro de las ciudades', organizado por el Grupo Joly en Antequera, en imágenes / Javier Albiñana
El 'Foro de las ciudades', organizado por el Grupo Joly en Antequera, en imágenes
17/42 El 'Foro de las ciudades', organizado por el Grupo Joly en Antequera, en imágenes / Javier Albiñana
El 'Foro de las ciudades', organizado por el Grupo Joly en Antequera, en imágenes
18/42 El 'Foro de las ciudades', organizado por el Grupo Joly en Antequera, en imágenes / Javier Albiñana
El 'Foro de las ciudades', organizado por el Grupo Joly en Antequera, en imágenes
19/42 El 'Foro de las ciudades', organizado por el Grupo Joly en Antequera, en imágenes / Javier Albiñana
El 'Foro de las ciudades', organizado por el Grupo Joly en Antequera, en imágenes
20/42 El 'Foro de las ciudades', organizado por el Grupo Joly en Antequera, en imágenes / Javier Albiñana
El 'Foro de las ciudades', organizado por el Grupo Joly en Antequera, en imágenes
21/42 El 'Foro de las ciudades', organizado por el Grupo Joly en Antequera, en imágenes / Javier Albiñana
El 'Foro de las ciudades', organizado por el Grupo Joly en Antequera, en imágenes
22/42 El 'Foro de las ciudades', organizado por el Grupo Joly en Antequera, en imágenes / Javier Albiñana
El 'Foro de las ciudades', organizado por el Grupo Joly en Antequera, en imágenes
23/42 El 'Foro de las ciudades', organizado por el Grupo Joly en Antequera, en imágenes / Javier Albiñana
El 'Foro de las ciudades', organizado por el Grupo Joly en Antequera, en imágenes
24/42 El 'Foro de las ciudades', organizado por el Grupo Joly en Antequera, en imágenes / Javier Albiñana
El 'Foro de las ciudades', organizado por el Grupo Joly en Antequera, en imágenes
25/42 El 'Foro de las ciudades', organizado por el Grupo Joly en Antequera, en imágenes / Javier Albiñana
El 'Foro de las ciudades', organizado por el Grupo Joly en Antequera, en imágenes
26/42 El 'Foro de las ciudades', organizado por el Grupo Joly en Antequera, en imágenes / Javier Albiñana
El 'Foro de las ciudades', organizado por el Grupo Joly en Antequera, en imágenes
27/42 El 'Foro de las ciudades', organizado por el Grupo Joly en Antequera, en imágenes / Javier Albiñana
El 'Foro de las ciudades', organizado por el Grupo Joly en Antequera, en imágenes
28/42 El 'Foro de las ciudades', organizado por el Grupo Joly en Antequera, en imágenes / Javier Albiñana
El 'Foro de las ciudades', organizado por el Grupo Joly en Antequera, en imágenes
29/42 El 'Foro de las ciudades', organizado por el Grupo Joly en Antequera, en imágenes / Javier Albiñana
El 'Foro de las ciudades', organizado por el Grupo Joly en Antequera, en imágenes
30/42 El 'Foro de las ciudades', organizado por el Grupo Joly en Antequera, en imágenes / Javier Albiñana
El 'Foro de las ciudades', organizado por el Grupo Joly en Antequera, en imágenes
31/42 El 'Foro de las ciudades', organizado por el Grupo Joly en Antequera, en imágenes / Javier Albiñana
El 'Foro de las ciudades', organizado por el Grupo Joly en Antequera, en imágenes
32/42 El 'Foro de las ciudades', organizado por el Grupo Joly en Antequera, en imágenes / Javier Albiñana
El 'Foro de las ciudades', organizado por el Grupo Joly en Antequera, en imágenes
33/42 El 'Foro de las ciudades', organizado por el Grupo Joly en Antequera, en imágenes / Javier Albiñana
El 'Foro de las ciudades', organizado por el Grupo Joly en Antequera, en imágenes
34/42 El 'Foro de las ciudades', organizado por el Grupo Joly en Antequera, en imágenes / Javier Albiñana
El 'Foro de las ciudades', organizado por el Grupo Joly en Antequera, en imágenes
35/42 El 'Foro de las ciudades', organizado por el Grupo Joly en Antequera, en imágenes / Javier Albiñana
El 'Foro de las ciudades', organizado por el Grupo Joly en Antequera, en imágenes
36/42 El 'Foro de las ciudades', organizado por el Grupo Joly en Antequera, en imágenes / Javier Albiñana
El 'Foro de las ciudades', organizado por el Grupo Joly en Antequera, en imágenes
37/42 El 'Foro de las ciudades', organizado por el Grupo Joly en Antequera, en imágenes / Javier Albiñana
El 'Foro de las ciudades', organizado por el Grupo Joly en Antequera, en imágenes
38/42 El 'Foro de las ciudades', organizado por el Grupo Joly en Antequera, en imágenes / Javier Albiñana
El 'Foro de las ciudades', organizado por el Grupo Joly en Antequera, en imágenes
39/42 El 'Foro de las ciudades', organizado por el Grupo Joly en Antequera, en imágenes / Javier Albiñana
El 'Foro de las ciudades', organizado por el Grupo Joly en Antequera, en imágenes
40/42 El 'Foro de las ciudades', organizado por el Grupo Joly en Antequera, en imágenes / Javier Albiñana
El 'Foro de las ciudades', organizado por el Grupo Joly en Antequera, en imágenes
41/42 El 'Foro de las ciudades', organizado por el Grupo Joly en Antequera, en imágenes / Javier Albiñana
El 'Foro de las ciudades', organizado por el Grupo Joly en Antequera, en imágenes
42/42 El 'Foro de las ciudades', organizado por el Grupo Joly en Antequera, en imágenes / Javier Albiñana

También te puede interesar

Lo último

stats