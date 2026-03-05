El 'Foro de las ciudades', organizado por el Grupo Joly en Antequera, en imágenes

Las ocho capitales andaluzas son diversas pero están unidas por un lazo común: todas están en obras. Desde Almería a Huelva pasando por Cádiz, Málaga, Jaén, Córdoba, Granada o Sevilla hay calles levantadas, inconvenientes para el tráfico y quejas de los vecinos, pero sus respectivos alcaldes y alcaldesas las defienden como sus mayores tesoros: el Metro en Granada, Sevilla o Málaga, el soterramiento del tren en Almería, o la integración del puerto y la ciudad en Huelva y Almería. No es el único asunto en el que están de acuerdo los alcaldes. El Grupo Joly, de la mano de Hidralia, los ha reunido en Antequera para debatir sobre la construcción de un futuro sostenible.