La Fiscalía investigará la presencia de las narcolanchas en las costas andaluzas

La Fiscalía Superior de Andalucía ha anunciado este lunes la apertura de una investigación por la presencia de embarcaciones empleadas por los traficantes de droga en las playas del litoral andaluz, una presencia que se incrementa en los periodos de temporal marítimo y que ha sido denunciada repetidamente por los ciudadanos.

El Ministerio Público se ha referido en una nota de prensa a que la fiscal superior de Andalucía, Ceuta y Melilla, Ana Tárrago, ha dado inicio a un "expediente gubernativo" con el objeto de recabar información sobre la "situación de las narcolanchas" difundida por los medios de comunicación y las redes sociales y que han sido "vistas en primera línea de playa" del litoral andaluz para refugiarse del temporal.

La presencia de estos botes, señala el organismo, ha generado "inquietud y malestar" entre la población, según las informaciones difundidas por los medios, la Guardia Civil y los alcaldes de la zona.

La Fiscalía informa de que "recopilará las noticias" con el fin de conocer las circunstancias concretas de la afluencia de las narcolanchas "durante la borrasca" en lugares como la primera línea de playa, los puertos deportivos y el río Guadalquivir.

Veto desde 2018

Estas embarcaciones de gran potencia, explica la Fiscalía, están prohibidas desde 2018 y suelen encontrarse en aguas internacionales para distribuir la droga y para "actuar" en el tráfico de inmigrantes. El Ministerio Público también se ha referido al abastecimiento de combustible que llevan a cabo ciertas embarcaciones, una práctica conocida como petaqueo.